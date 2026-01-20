¿Qué es la FIFA Series? Formato y equipos del torneo mundialista

El fútbol mundial está a la expectativa de lo que ocurrirá en la Copa del Mundo que se jugará a mediados de 2026 y contará como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, un nuevo torneo busca robarse la atención este mismo año.

La FIFA prepara una nueva competencia que apunta a darle oportunidades a selecciones de todo el planeta, no solo a las potencias, y a promover el desarrollo del fútbol en países con menor exposición internacional. Se trata de la FIFA Series, una iniciativa que viene creciendo y que ya genera expectativa entre los aficionados.

La competencia no es una réplica del Mundial ni se accede por clasificación, pero su formato y objetivos la convierten en una pieza atractiva dentro del calendario futbolístico internacional.



¿Qué es la FIFA Series y cómo funcionará?

La FIFA Series llega como un torneo internacional organizado por la FIFA, en el que selecciones nacionales de distintas confederaciones se enfrentan en juegos amistosos estructurados en mini grupos durante las ventanas de marzo y abril. La idea central es fomentar la interacción global entre equipos que rara vez se cruzan en competencias oficiales, sin saturar el calendario internacional.

La primera edición se realizó en 2024 con 24 equipos, pero para 2026 el formato se ha expandido de manera significativa.



Cómo se jugará la FIFA Series

La edición de 2026 será más ambiciosa. Contará con 48 selecciones, cerca de una cuarta parte de las afiliadas a la FIFA, que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.



Los partidos se disputarán en distintas sedes alrededor del mundo durante los períodos internacionales de marzo y abril. Algunas de las sedes confirmadas incluyen:

Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán para los torneos masculinos.

Brasil, Costa de Marfil y Tailandia como anfitriones de los grupos femeninos.

Cada serie se jugará en una misma sede, con un fixture de amistosos entre selecciones de confederaciones distintas, lo que permite duelos poco habituales fuera del contexto competitivo tradicional.

Fifa Foto: AFP

¿Quiénes participarán en el torneo?

En el evento masculino competirán selecciones de todos los continentes, desde Australia y Camerún hasta Venezuela y Curazao. En el femenino habrá grupos fuertes con países como Brasil, Canadá o Corea del Sur, que se medirán ante equipos emergentes.



¿Cuáles son los participantes?

Grupos masculinos

Australia (AFC)

Australia (anfitrión)

Camerún

RP China

Curazao

Azerbaiyán (UEFA)

Azerbaiyán (anfitrión)

Omán

Sierra Leona

Santa Lucía

Indonesia (AFC)

Bulgaria

Indonesia (anfitrión)

Islas Salomón

San Cristóbal y Nieves

Kazajistán (UEFA)

Comoras

Kazajistán (anfitrión)

Kuwait

Namibia

Nueva Zelanda (OFC)

Cabo Verde

Chile

Finlandia

Nueva Zelanda (anfitrión)

Puerto Rico (Concacaf)

Guam

Islas Vírgenes Estadounidenses

Puerto Rico (anfitrión)

Samoa Estadounidense

Ruanda (CAF) - Grupo A

Estonia

Granada

Kenia

Ruanda (anfitrión)

Ruanda (CAF) - Grupo B

Aruba

Liechtenstein

Macao

Tanzania

Uzbekistán (AFC)

Gabón

Trinidad y Tobago

Uzbekistán (anfitrión)

Venezuela



Grupos femeninos

Brasil (CONMEBOL)

Brasil (anfitrión)

Canadá

República de Corea

Zambia

Costa de Marfil (CAF)

Costa de Marfil (anfitrión)

Mauritania

Pakistán

Turcas y Caicos

Tailandia (AFC)

Nepal

RD del Congo

Selección de la OFC

Tailandia (anfitrión)



¿Por qué no juegan equipos de mayor categoría?

La FIFA Series enfrenta selecciones con perfiles competitivos diversos, en línea con un enfoque orientado al desarrollo. Esta variedad responde al objetivo de ofrecer encuentros internacionales significativos, independientemente del nivel futbolístico.

Más allá de los resultados, la FIFA Series busca:



Promover el desarrollo futbolístico en países con menor roce intercontinental.

Fomentar el intercambio cultural y técnico entre federaciones.

Ofrecer a jugadores y entrenadores nuevos desafíos frente a estilos de juego distintos.

Así, la FIFA Series se perfila como un torneo innovador que complementa el ecosistema del fútbol internacional, con un énfasis claro en la inclusión y el crecimiento del deporte. No es un Mundial, pero sí una vitrina para que selecciones de distintos rincones del planeta sumen experiencia y visibilidad.