¿Qué es la FIFA Series? Formato y equipos del torneo mundialista

El fútbol mundial está a la expectativa de lo que ocurrirá en la Copa del Mundo que se jugará a mediados de 2026 y contará como sedes a México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, un nuevo torneo busca robarse la atención este mismo año.
La FIFA prepara una nueva competencia que apunta a darle oportunidades a selecciones de todo el planeta, no solo a las potencias, y a promover el desarrollo del fútbol en países con menor exposición internacional. Se trata de la FIFA Series, una iniciativa que viene creciendo y que ya genera expectativa entre los aficionados.
La competencia no es una réplica del Mundial ni se accede por clasificación, pero su formato y objetivos la convierten en una pieza atractiva dentro del calendario futbolístico internacional.
La FIFA Series llega como un torneo internacional organizado por la FIFA, en el que selecciones nacionales de distintas confederaciones se enfrentan en juegos amistosos estructurados en mini grupos durante las ventanas de marzo y abril. La idea central es fomentar la interacción global entre equipos que rara vez se cruzan en competencias oficiales, sin saturar el calendario internacional.
La primera edición se realizó en 2024 con 24 equipos, pero para 2026 el formato se ha expandido de manera significativa.
La edición de 2026 será más ambiciosa. Contará con 48 selecciones, cerca de una cuarta parte de las afiliadas a la FIFA, que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno.
Los partidos se disputarán en distintas sedes alrededor del mundo durante los períodos internacionales de marzo y abril. Algunas de las sedes confirmadas incluyen:
Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán para los torneos masculinos.
Brasil, Costa de Marfil y Tailandia como anfitriones de los grupos femeninos.
Cada serie se jugará en una misma sede, con un fixture de amistosos entre selecciones de confederaciones distintas, lo que permite duelos poco habituales fuera del contexto competitivo tradicional.
En el evento masculino competirán selecciones de todos los continentes, desde Australia y Camerún hasta Venezuela y Curazao. En el femenino habrá grupos fuertes con países como Brasil, Canadá o Corea del Sur, que se medirán ante equipos emergentes.
Australia (AFC)
Australia (anfitrión)
Camerún
RP China
Curazao
Azerbaiyán (UEFA)
Azerbaiyán (anfitrión)
Omán
Sierra Leona
Santa Lucía
Indonesia (AFC)
Bulgaria
Indonesia (anfitrión)
Islas Salomón
San Cristóbal y Nieves
Kazajistán (UEFA)
Comoras
Kazajistán (anfitrión)
Kuwait
Namibia
Nueva Zelanda (OFC)
Cabo Verde
Chile
Finlandia
Nueva Zelanda (anfitrión)
Puerto Rico (Concacaf)
Guam
Islas Vírgenes Estadounidenses
Puerto Rico (anfitrión)
Samoa Estadounidense
Ruanda (CAF) - Grupo A
Estonia
Granada
Kenia
Ruanda (anfitrión)
Ruanda (CAF) - Grupo B
Aruba
Liechtenstein
Macao
Tanzania
Uzbekistán (AFC)
Gabón
Trinidad y Tobago
Uzbekistán (anfitrión)
Venezuela
Brasil (CONMEBOL)
Brasil (anfitrión)
Canadá
República de Corea
Zambia
Costa de Marfil (CAF)
Costa de Marfil (anfitrión)
Mauritania
Pakistán
Turcas y Caicos
Tailandia (AFC)
Nepal
RD del Congo
Selección de la OFC
Tailandia (anfitrión)
La FIFA Series enfrenta selecciones con perfiles competitivos diversos, en línea con un enfoque orientado al desarrollo. Esta variedad responde al objetivo de ofrecer encuentros internacionales significativos, independientemente del nivel futbolístico.
Más allá de los resultados, la FIFA Series busca:
Así, la FIFA Series se perfila como un torneo innovador que complementa el ecosistema del fútbol internacional, con un énfasis claro en la inclusión y el crecimiento del deporte. No es un Mundial, pero sí una vitrina para que selecciones de distintos rincones del planeta sumen experiencia y visibilidad.