¿Quién gana? Sébastien Loeb probó la velocidad de su Peugeot con un avión

🤔 Who is faster? @SebastienLoeb or a plane?

❤️ for Loeb - RT for the ✈️



🤔 ¿Quién será más rápido @SebastienLoeb o un avión?

❤️ para Loeb - RT para el ✈️#Dakar2019 | @VisitPeru pic.twitter.com/PtxIo3uYJI