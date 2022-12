Quiero cumplir el sueño de jugar un Mundial con Colombia: Falcao

Radamel Falcao ha regresado más fuerte, ganando, liderando y anotando goles a su antojo. En la anterior temporada llevó al Mónaco a coronarse campeón en Francia y a la semifinal de la Champions League.

El “9” de la Selección Colombia entregó una entrevista a FIFA.com sobre su actual momento y sus expectativas frente al futuro del conjunto cafetero de miras a Rusia 2018.



Falcao destaco a racha goleadora que tiene con su club: “La temporada anterior fue muy positiva en el Mónaco. A pesar de la pérdida de algunos jugadores, estamos manteniendo una regularidad y, en lo personal, me siento cada vez mejor. Ojalá este rendimiento lo pueda demostrar también en la selección”.



“El trabajo día a día y saber que todavía tengo un espacio por mejorar y aprender me han permitido evolucionar como jugador, agregando también la experiencia recogida, que te permite tomar mejores decisiones, todo eso me ha ayudado a dar una versión de Falcao mejorada y más completa”, agregó Falcao, haciendo referencia a su actual momento en la entrevista entregada a FIFA.com.



¡'El Tigre' ruge más que nunca! Falcao anotó dos goles con Mónaco ante Marsella.



El delantero también se refirió a la posibilidad de asistir a Rusia 2018 con la Selección Colombia: “Sería maravilloso. He luchado y trabajado tantos años y estamos muy cerca. La selección está en una posición en la que, si saca buenos resultados en estas dos fechas, estará más cerca de Rusia y yo espero poder cumplir este sueño de jugar un Mundial con Colombia”.



Falcao también señaló que Venezuela siempre le ha complicado la vida a Colombia, motivo por el cual se debe asumir ese partido con una mentalidad ganadora: “Nos ven como un ‘clásico’ y nosotros debemos verlo así también, como un clásico que hay que ganar. No es fácil. Están eliminados, pero van a querer dar una alegría a su gente”.

