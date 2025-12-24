Autoridades de Barrancabermeja refuerzan seguridad y salud pública en Navidad

Con el inicio de las festividades decembrinas, las autoridades del Distrito Especial de Barrancabermeja anunciaron un robusto plan interinstitucional para garantizar la seguridad, la convivencia y la protección de la salud de la ciudadanía durante la temporada navideña.

Las medidas contemplan el despliegue de fuerza pública, acciones de inteligencia y un llamado contundente a la responsabilidad individual y colectiva.

El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, informó que ya fue instalada la sala de coordinación de capacidades, que articula a la Policía Nacional, el Departamento de Policía Magdalena Medio, la Armada Nacional y dos batallones con presencia en el distrito.

Estas acciones hacen parte del plan “Barrancabermeja Navidad Segura”, que contará con más de 500 uniformados, hombres y mujeres, desplegados estratégicamente para atender las dinámicas propias de estas celebraciones.



Según explicó el funcionario, la vigilancia se concentrará en zonas comerciales, lugares de alta afluencia como restaurantes y espacios gastronómicos, a través del denominado plan Gourmet, así como en las entradas y salidas del distrito, tanto en el casco urbano como en el sector rural. A ello se suman labores de inteligencia orientadas a prevenir cualquier hecho que altere la tranquilidad ciudadana. Ramírez Alipio destacó la importancia del trabajo conjunto con la comunidad, fortaleciendo el “trinomio de la seguridad” entre Alcaldía, Fuerza Pública y ciudadanía, e invitó a vivir la Navidad con respeto, tolerancia y unión familiar.

Desde el frente de la salud pública, el secretario de Salud, Andrés Manosalva Camargo, entregó una serie de recomendaciones clave en el marco de la vigilancia epidemiológica de diciembre.

El funcionario alertó sobre tres eventos prioritarios: lesiones por pólvora, intoxicaciones por licor adulterado y por alimentos.

Publicidad

En este sentido, reiteró que la manipulación de pólvora por menores de edad está completamente prohibida y recordó que los padres asumirán la responsabilidad por cualquier incidente. Aunque Barrancabermeja reporta solo un caso de los 23 registrados en Santander, el llamado es a redoblar esfuerzos preventivos.

Asimismo, instó a verificar la procedencia del licor, asegurarse de que cuente con estampilla original y extremar cuidados en la compra de alimentos, revisando las condiciones higiénicas de los establecimientos. Manosalva Camargo también enfatizó en la prevención de accidentes de tránsito, recordando que si se consume alcohol no se debe conducir, y llamó a reducir la intolerancia, factor que también afecta la salud y la vida.

Finalmente, la Secretaría de Salud confirmó que el sistema de emergencias médicas operará de manera permanente, las 24 horas del día, durante toda la temporada, para atender oportunamente cualquier eventualidad.

Publicidad

Las autoridades coincidieron en un mensaje común: celebrar con responsabilidad para que la Navidad sea un tiempo de convivencia, paz y esperanza para todas las familias barranqueñas.