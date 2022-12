Rafa Nadal gana en Pekín el 75 título de su carrera

El español Rafael Nadal, número uno mundial, ganó este domingo en Pekín el 75 torneo de su carrera, aplastando al australiano Nick Kyrgios, 19º mundial, por 6-2, 6-1, en poco más de una hora y media.

Publicidad

Tras ganar el US Open en septiembre, después de haberse impuesto en Roland Garros en junio, el mallorquín logró su sexto título del año y amplía su ventaja al frente de la clasificación ATP, tomándose al mismo tiempo la revancha contra Kyrgios, de 22 años, último jugador en haberle batido en el circuito, en cuartos de final del Masters 1.000 de Cincinnati, en agosto.

Muy motivado desde los primeros puntos, Nadal se paseó, ganando el título en una ciudad en la que ya había ganado en 2005, además del oro olímpico en los Juegos de Pekín en 2008.

Publicidad

"En 2005, no pensaba que volvería a jugar en 2017, y ganar el torneo doce años después todavía menos. Estoy muy feliz con este título", señaló el español.

Publicidad

El número uno mundial tendrá el lunes más de 2.300 puntos de ventaja sobre el segundo en la clasificación ATP, el suizo Roger Federer.

El español es el inmenso favorito del Masters 1.000 de Shanghai, que comenzó este domingo e incluso el Masters de Londres (12-19 de noviembre), que nunca ha ganado, debido a su dominio en la segunda parte de la temporada.

Publicidad

Nadal fue superior al australiano, tanto en el servicio (casi el 70 % de las primeras bolas, y ningún break concedido) como en el resto (12 bolas de break procuradas).

Publicidad

Apretado durante veinte minutos, el partido se convirtió rápidamente en un paseo cuando Kyrgios, enfadado por un error de arbitraje en el 2-2, perdió la concentración y se salió del partido.

"Me quedé muy frustrado. Obviamente no reaccioné profesionalmente y por eso recibí una advertencia. Pero eso no importa, él jugó bien y yo terriblemente", afirmó el australiano.

Publicidad

"Nadal está en una gran forma. Simplemente me destruyó hoy", añadió Kyrgios.

Publicidad

El australiano cometió 35 errores no forzados, haciendo volar su raqueta en varias ocasiones, sacudiendo la cabeza en ocasiones pese a algunos golpeos fantásticos, ofreciendo incluso el primer set al español en dos dobles faltas consecutivas.

En el segundo set, Kyrgios parecía volver a concentrarse, pero Nadal estaba intratable y ganó con facilidad esa manga final.

Publicidad

El Abierto de China, que se disputó en superficie dura, repartía 3.028.080 dólares en premios.