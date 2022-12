Rafa Nadal pide que se separen deporte y política

El número 1 mundial del tenis Rafa Nadal señaló que política y deporte deben estar separados, después de que el Barcelona jugara a puerta cerrada y Gerard Piqué fuera abucheado con la selección española por apoyar y votar en el referéndo de independencia de Cataluña prohibido por la justicia.



"Tenemos que separar las cosas. Deporte y política no es lo mismo, en mi opinión, es triste lo que está ocurriendo, eso es todo", señaló Nadal.



"El otro día hablé sobre esto. Es un tema muy delicado", añadió Nadal tras remontar un set ante el francés Lucas Pouille y superar la primera ronda del Abierto de China.



Nadal opinó el lunes sobre lo ocurrido en Cataluña: "A mí, personalmente, me dan ganas de llorar cuando veo que en un país donde hemos sabido convivir y ser un buen ejemplo en el mundo llegamos a la situación que se llegó ayer. Creo que la imagen transmitida es negativa".



Las imágenes de la violenta intervención policial del domingo en un intento por impedir una votación sobre la independencia en la que, según el gobierno regional catalán, lograron pese a todo participar 2,2 millones de personas, dieron la vuelta al mundo.



Debido a la situación, el mismo domingo el Barcelona decidió a última hora jugar a puerta cerrada su partido contra Las Palmas en el Camp Nou (victoria 3-0).



Piqué, defensor del derecho a decidir catalán y también defensor de la camiseta española, lloró ante la prensa después del partido tras denunciar la situación que se vivía en Cataluña.



El lunes, en el entrenamiento de la selección española, Piqué fue recibido con pitos y abucheos por algunos aficionados.



Apenas unos minutos antes del entrenamiento, el jugador había vuelto a tuitear una nueva crítica a la actuación policial del domingo.



"Se llegan a unos extremos que no aportan nada positivo y evidentemente pitar a Piqué es una forma de expresarse de gente demasiado radical", añadió Nadal este martes en rueda de prensa.



