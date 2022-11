¿Real Madrid o Barcelona? La decisión de Dybala

Dybala, luego de su grandiosa participación en el partido de ida de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League, ha generado que su nombre crezca en la cotización de importantes clubes del fútbol europeo, entre los que se encuentra el Real Madrid y Barcelona.



Pero, el delantero desde hace mucho tiempo tiene una preferencia por un club en especial, según una entrevista en el programa ‘Fiebre Maldini’.



De acuerdo a la publicación, Dyabala desde niño se ha inclinado por el conjunto catalán.



“Cuando era más chico, hice un poco más de fuerza, tal vez porque no era jugador profesional, para el Barcelona, porque había más argentinos y me gustaba más, y siempre me gustó Messi. Pero creo que los dos están uno o dos escalones por encima de los demás equipos”, comentó Dybala en la entrevista.



Por ahora el joven delantero seguirá jugando en la Juventus esperando ganar títulos en la temporada.



