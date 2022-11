Regreso del fútbol en Costa Rica, ¿un espejo para Colombia?

Julián Solano, presidente de la Unafut en Costa Rica, habló en Blog Deportivo sobre como ha sido el regreso del fútbol en ese país teniendo en cuenta los protocolos sanitarios que se adoptaron para la reactivación de la liga costarricense.

Publicidad

Según Solano, el resultado "ha sido muy satisfactorio", incluso, el Ministerio de Salud de Costa Rica,

a través de un comunicado, expresó su complacencia con las medidas adoptadas.

Lea también: El panorama es interesante :'Piscis' Restrepo sobre fútbol sin público en Costa Rica

"El Ministerio de Salud manifestó que estaba muy satisfecho con la jornada 16 porque se habían cumplido los procotolos más allá de los requerimientos que nos habían impuesto. Es un tema donde los clubes tienen que acostumbrarse, no es fácil para un director técnico dirigir con tapabocas, es algo que tenemos que revisar, pero el ministerio no los pidió así, igual que el distanciamiento social a todos aquellos que no están en la cancha como suplentes, prensa, todos con tapabocas", explicó Solano.

Sobre medidas para la prensa

Julián Solano dijo que solo están ingresando a los partidos "televisoras" que tengan contrato con el club, igual que las empresas de radio que cumplan con este requerimiento.

Publicidad

"No estamos dejando ingresar a la prensa escrita, porque el protocolo es bastante estricto", indicó Solano.

"Como esto es muy nuevo tenemos que ir poco a poco. Pasamos la primera prueba y ahora viene el próximo sábado y domingo en la fecha 17. Esperamos que los clubes comprendan de que hay un compromiso que implica el sacrificio de todos", enfatizó el presidente de Unafut.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa: