Santa Fe vs. Millonarios: un clásico de realidades contrastadas en Bogotá

Independiente Santa Fe y Millonarios se enfrentan por la décima fecha de la Liga BetPlay. Ambos equipos llegan con dos presentes que no podrían ser más diferentes. Por un lado, los rojos de la capital llegan en la cuarta plaza de la tabla, con 16 puntos en su cuenta. Por el otro, Millonarios llega con un presente complicado, sentado en el puesto 18 con únicamente siete puntos.

Santa Fe jugará su segundo partido desde el reinicio del campeonato. Los dirigidos por Harold Rivera vencieron al Deportivo Pereira como visitantes 2-1 en la jornada 9. El conjunto cardenal tiene la posibilidad de colocarse líder con una victoria frente a su eterno rival.

Durante la semana circuló por las noticias la salida del jugador Edwin Herrera rumbo al Famaliçao de Portugal. El joven extremo surgió de la cantera de Santa Fe y es regular en el primer equipo desde 2018, al igual que en la selección Colombia sub 20.

Millonarios llega con la obligación de ganar. Los dirigidos por Alberto Gamero no han cosechado victorias en sus dos partidos desde la reanudación. Un empate 1-1 frente al Deportivo Cali como visitante, y una derrota 3-1 como locales frente al Once Caldas, no dieron a la hinchada 'embajadora' el reinicio esperado.

Desde el inicio del campeonato a principios del año, Millonarios solo ha podido conseguir un triunfo. Los siete puntos son producto de esa victoria contra el Boyacá Chicó y otros cuatro empates. Los embajadores sufrieron una baja sensible en el mercado de verano. El arquero venezolano Wuilker Faríñez se marchó en préstamo al RC Lens de la Ligue 1 de Francia. En su puesto llegaron los arqueros Cristian Vargas del Bucaramanga, y Christian Bonilla de La Equidad.

El partido se jugará en el estadio El Campín de Bogotá desde la 8:10 de la noche, hora colombiana.