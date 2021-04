Sentí que ya era el momento: Robinson Zapata al convertirse en entrenador de arqueros de Santa Fe

Robinson Zapata , quien es el nuevo entrenador de arqueros de divisiones menores de Santa Fe, habló sobre cómo ha vivido esa transición luego estar en las canchas por 22 años.

"Creo que ha llegado el momento. Dentro de los estudios el curso de entrenador había un punto muy importante que se llamaba el día después refiriéndose a esa etapa previa de dejar de ser jugador que es lo que más cuesta y costaba de decir adiós al fútbol. Basado en esto, en la experiencia y charlas con exjugadores, pude ir recopilando y asimilando que hoy en día me dieron tranquilidad de tomar la decisión", contó Robinson en Blog Deportivo .

¿Cómo se ha sentido con la decisión?

"El común denominador de las charlas con compañeros es que por un tiempo hay un poco de desazón. En mi caso no fue así, creo que la pandemia ayudó mucho al pasar tiempo en familia y hacer todo con mucho tiempo hizo que empezara a cuestionarme y a pensar de que ya era el momento. Mentalmente lo venía trabajando, pero empecé a sentir que ya era el momento", contó el hoy entrenador.

¿Cómo se dio la oportunidad con Santa Fe ?

"Me enteré que esta posibilidad venia planeándose un tiempo atrás. Me manifestaron que, cuando terminé contrato con Jaguares ellos me respetan ese espacio porque no sabían si mi decisión era seguir jugando o no. Se dio en el momento adecuado", contó Zapata.

¿Qué le diría a los muchachos al empezar entrenamientos?

"Yo a los muchachos les diría que hay dos cosas fundamentales y es el carácter. Lo del arquero es trabajo, no hay espacio para cansancio, para bajar la cabeza, es trabajo y superación día a día", afirmó.

