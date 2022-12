¡Sorprendente! ‘Mister Chip’ vaticinó la final y el papel de Colombia en el Mundial

‘Mister Chip’, internauta español experto en estadísticas de fútbol, vaticinó su final en el Mundial de Rusia y el papel de la Selección Colombia en la cita orbital.

El reconocido estadista publicó en su cuenta de Facebook un cuadro de los cruces del Mundial y sus favoritos en cada una de las fases del torneo orbital.

Para ‘Mister Chip’ la final será entre España y Francia, que llegarán a las instancias definitivas, según sus cálculos, tras eliminar a Alemania y Brasil en semifinales, respectivamente.

Sin embargo, el estadista y matemático manifestó que elaboró su cuadro con predicciones antes de conocer la salida de Lopetegui del banquillo español, lo que hace suponer que de conocer la noticia antes, seguramente España no sería su campeón.

“Lo prometido es deuda y ahí va mi bracket completo para Rusia 2018. He de reconocer que elaboré este cuadro hace 48 horas, es decir, antes de conocer todo lo que ha pasado con Lopetegui, pero he decidido no cambiar nada y ser fiel a mis pronósticos iniciales. Y ahora espero vuestros comentarios y vuestros propios pronósticos”, señaló.

Así las cosas, para ‘Mister Chip’ el campeón es el cuadro español, mientras que Colombia se quedaría en octavos tras caer ante Inglaterra.

