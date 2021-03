Soy un jugador más maduro en la toma de decisiones: Diego Valoyes, autor de un gol ante Boca

El futbolista colombiano Diego Valoyes pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre su nivel de juego con su equipo Talleres de Córdoba que milita en la liga argentina, esto, a propósito de su destacaba participación en el partido de este domingo frente a Boca Juniors, donde marcó el gol de la victoria.

“Gracias a Dios se dio la oportunidad de marcar ese gol y poder definir de esa manera que fue importante para la victoria (…) Cuando hice el gol me dio una felicidad inmensa y también para mi familia, es muy satisfactorio para mi”, comentó.

Además, Valoyes se refirió a cómo ha avanzado en su nivel de juego estando en Argentina y la toma de decisiones en el terreno de juego.

“Acá es un fútbol más físico, aquí hay más roce, he mejorado mucho en eso. Soy un jugador más maduro en la toma de decisiones. He trabajado bastante y creo que se ha visto reflejado en los partidos que he jugado”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: