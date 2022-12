"Sueño con jugar en Europa": Sebastián, hijo de Freddy Rincón

El delantero colombiano Sebastián Rincón, hijo del exdelantero del Real Madrid y del Nápoles italiano Freddy Rincón, dijo en diálogo con Efe que perdió la posibilidad de disputar los Juegos Olímpicos por una lesión, que sueña con jugar en Europa, y que lo "estuvieron siguiendo" de la selección nacional.

Publicidad

"Llegar al fútbol europeo es el sueño de cualquier futbolista. Yo estoy trabajando muy fuerte para ello y espero muy pronto poder lograrlo", dijo a Efe Sebastián Rincón, de 22 años, e hijo del tres veces mundialista Freddy Rincón, considerado uno de los mejores jugadores colombianos de la historia.

Rincón, que juega en el Tigre argentino, confesó que tuvo "conversaciones" con clubes colombianos pero que desechó la posibilidad de regresar a su país porque está en "una Liga que es una gran vidriera".

Publicidad

"Sueño con jugar en Europa, estoy en una Liga donde se me podría dar la oportunidad de que equipos europeos me puedan ver. Estoy en una Liga donde no cualquiera está, y gracias a Dios me he hecho poco a poco un nombre en este país. Me gustaría seguir acá y luego pegar el salto a Europa", explicó.

Publicidad

El juvenil afirmó que "obviamente" le "gustaría" jugar en la Liga colombiana, pero que quiere hacerlo "luego de haber cumplido el sueño de jugar en Europa".

Rincón explicó que perdió terreno en la disputa por un lugar en el equipo colombiano para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro por la rotura de meniscos que sufrió en la pierna derecha, y por la que tuvo que ser operado en mayo.

Publicidad

"Incluso había hablado con el técnico (Carlos Restrepo), me había felicitado porque estaba teniendo muy buenos partidos y estaba teniendo un gran momento. Pero bueno, quizás no era mi momento. Voy a seguir trabajando para poder estar algún día en la selección mayor y que me vaya de la mejor manera", sostuvo.

Publicidad

"Espero que le vaya muy bien a la sub-23 en los Juegos porque hay grandes jugadores. Es una lástima que Roger Martínez, que nos dio la clasificación, no pueda estar, porque está pasando por un gran momento", agregó.

El colombiano dijo que ya se entrena a la par de sus compañeros y que el objetivo del Tigre para esta temporada es "pelear bien arriba".

Publicidad

"En lo personal espero poder hacer un buen torneo ya que tengo un técnico (Pedro Troglio) que me da confianza, que me da la oportunidad de ser titular. Quiero aprovecharlo teniendo un buen año y haciendo goles", afirmó.

Publicidad

A pesar de que nunca jugó en la Liga de su país, Rincón, que tuvo un fugaz paso por el Portland Timbers estadounidense, dijo que "el fútbol colombiano es más de tenencia y posesión" que el argentino, que es "más directo y físico"

"Acá hay más presión. No solamente en la cancha, sino también afuera, por cómo viven el fútbol los argentinos", analizó.

Publicidad

Rincón contó que "el equipo de trabajo" del seleccionador de Colombia, el argentino José Pekerman, tuvo conversaciones con su agente.

Publicidad

"Me estuvieron siguiendo y eso es una gran motivación porque con tanto jugador colombiano que hay de gran nivel que me hayan estado siguiendo creo que es algo bueno. Tengo que seguir trabajando para estar en consideración del entrenador", afirmó.