‘Supermán’ López gana etapa reina de la Volta a Catalunya y es líder en la general

El ciclista colombiano Miguel Ángel 'Supermán' López del equipo Astana es nuevo líder de la Volta a Catalunya, aseguró la victoria en la cuarta etapa de la carrera, con final en la estación de esquí de La Molina, Girona, y aseguró que le da "mucha confianza" con vistas a lo que queda de temporada.

"Me da mucha confianza este triunfo. Hemos empezado muy bien la temporada en Colombia, luego hicimos la París-Niza con tranquilidad y se nos escapó una victoria, pero creo que necesitaba ganar una etapa y aquí lo hemos conseguido", explicó el colombiano tras enfundarse el maillot de líder.

Cuando quedan tres etapas para que finalice la ronda catalana, 'Supermán' cuenta con una ventaja en la general de 14 y 17 segundos con respecto a Adam Yates (Mitchelton-Scott) y Egan Bernal (Sky), respectivamente, a los que este jueves atacó con éxito.

"Hemos visto que los rivales estaban muy fuertes, pero nosotros estábamos ahí también. Me faltó un poquito al final, pero por lo menos me he llevado una etapa decisiva y ya he visto que tenía buenas piernas", añadió.

Sobre su ataque, 'Supermán', de 25 años, demostró que puede tratar de tú a tú a los mejores ciclistas del pelotón a los que, según precisó, respeta, pero no teme.

"No le temo a ninguno de los mejores, porque también tengo grandes cualidades para el ascenso. Hay que tener respeto a los corredores, pero no temerle a nadie. Lo hemos hecho así, lo hemos intentado", resaltó.

Sobre sus opciones con vistas a mantener el maillot de líder en las últimas tres etapas que quedan, López prefiere "disfruta la etapa de mañana" y esperar "al último día" para ver cómo defiende su ventaja en la general.