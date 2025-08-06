Suspenden a reconocido jugador por conducir ebrio: “Acepto mi responsabilidad, aprendí”

La NFL suspendió este martes a Jordan Addison, receptor de 23 años de los Minnesota Vikings, durante tres partidos de la temporada 2025, que arranca en septiembre próximo, debido al arresto que sufrió el mes anterior por conducir bajo los efectos del alcohol.

El pasado 14 de julio, el jugador fue arrestado luego de que un par de oficiales lo encontraron dormido al volante de su Rolls Royce que bloqueaba un carril de una carretera cercana al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California.

Addison fue liberado después de pagar una fianza.

Unos días después del incidente, Jordan se dijo arrepentido y dispuesto a asumir las consecuencias de su acción.

"Voy a mantenerme firme, afrontaré las medidas disciplinarias que se me presenten, voy a superarlas y contraatacar. Lo que sea que me depare el futuro lo haré con todas mis fuerzas, aceptaré lo que venga con ello. Acepto mi responsabilidad y he aprendido de la situación", señaló el receptor.

Addison, seleccionado en primera ronda por Minnesota en el Draft del 2023, puede participar en todas las actividades del campamento de entrenamiento de su equipo, incluidos los partidos de pretemporada, sin ninguna restricción.

Los Vikings arrancarán este sábado sus juegos de preparación ante los Houston Texans, continuarán el 16 de este mes ante New England Patriots y cerrarán el 22 con visita a los Tennessee Titans.

Será hasta el inicio de la temporada regular, el próximo 4 de septiembre, cuando el jugador tendrá prohibido el acceso a las instalaciones del equipo durante tres semanas, según lo estipulado en su suspensión.

El exestrella de los USC Trojans del fútbol americano colegial, se perderá el juego de la semana 1 en el que Vikings visitará a Chicago Bears el 8 de septiembre; el de la semana 2 ante Atlanta Falcons, del día 14; y el del 21, de la semana 3 contra Cincinnati Bengals.

Estará disponible para el del 28 de septiembre ante los Pittsburgh Steelers que se realizará en el Croke Park de Dublin, en la semana 4, que forma parte de los partidos internacionales de la NFL de este año.

En dos años en la NFL, Addison acumula 133 recepciones para 1.786 yardas y 19 anotaciones.