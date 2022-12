Técnico de Costa Rica renunció porque “entrenar una selección era muy aburrido”

El argentino Gustavo Matosas anunció este miércoles de forma sorpresiva su renuncia como seleccionador de Costa Rica y aseguró que se sentía "aburrido" y "como de vacaciones" al tener tan poco tiempo para trabajar con los jugadores.

Así lo aseguró el entrenador en una conferencia de prensa repentina en la que además dijo que se sentía "improductivo", que es "un técnico de club" y que no imaginó que fuera tan difícil acoplarse al rol de trabajo de una selección.

Publicidad

Matosas, que según medios mexicanos será entrenador del Atlético San Luis de ese país, dirigirá el amistoso del próximo viernes de Costa Rica ante Uruguay y hará efectiva la cláusula de rescisión de contrato el 10 de septiembre.

"Lo difícil que es dirigir una selección cuando no tienes el día a día con los jugadores. No me siento productivo. A veces me parece que estoy de vacaciones, recibo a los jugadores cada dos meses. siento la falta del día a día para trabajar", argumentó el entrenador.

Matosas comenzó su trabajo con Costa Rica en enero pasado y se va con un saldo de tres victorias,

un empate y cuatro derrotas, a la espera de lo que suceda el viernes ante Uruguay.

Le puede interesar:

"Me he dado cuenta de que en la selección me siento improductivo. No tengo ese día a día por más que me mato viendo vídeos y partidos. Lo probé y no es lo que me gusta", manifestó el uruguayo, quien remató diciendo que es "un entrenador de club".

Publicidad

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, se vio obligado a dar la repentina conferencia de prensa junto a Matosas, luego de que el diario mexicano Récord publicara que el entrenador alcanzó un acuerdo con el San Luis.

Antes de la rueda de prensa, Matosas se acercó a los jugadores que estaban en la cancha del Estadio Nacional para la práctica de este miércoles, y compartió con ellos unas palabras para anunciarles lo que estaba ocurriendo.

Publicidad

"Tengo una posibilidad importante que se acerca mucho a uno de los sueños que quiero cumplir y es el momento para utilizar la cláusula que tenemos en el contrato para poder salir y seguir mi camino", declaró Matosas.

El entrenador aseguró que aún no ha dado el "sí" al equipo mexicano porque tiene vínculo con Costa Rica hasta el 10 de septiembre y porque es necesario aún pagar la cláusula de rescisión, cuyo monto se mantiene confidencial.

El presidente de la Federación dijo que comenzarán un análisis para nombrar lo más pronto posible al nuevo seleccionador, pues en octubre habrá jornada de la Liga de las Naciones.

“Gustavo va a hacer efectiva su cláusula de rescisión. Le ha salido una gran oportunidad de trabajo y le deseamos muchísima suerte", dijo Villalobos.

Publicidad

Matosas dirigió ese miércoles uno de sus últimos entrenamientos con el guardameta Keylor Navas ya incorporado y con el equipo completo.

La renuncia de Matosas ha generado un aluvión de críticas de la prensa local y de los aficionados en redes sociales.

Publicidad

El partido entre Costa Rica y Uruguay se jugará el viernes en el Estadio Nacional de San José, con capacidad para 35.000 aficionados.

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.