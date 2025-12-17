Seis retadores, un destino: comienza la batalla final del Reto 3X

La competencia ha llegado a un punto decisivo. Tras semanas de pruebas extremas en la exigente pista del Box Amarillo, el Reto 3X Rexona Clinical by Desafío comienza a perfilar a quienes realmente estaban preparados para llegar hasta el final. De un universo de más de 20.000 personas inscritas y cerca de 200 atletas que se enfrentaron en una eliminatoria sin margen de error, solo seis lograron mantenerse en pie: tres hombres y tres mujeres que hoy cargan el título de Retadores.

El proceso no fue sencillo. Primero, la contienda redujo el grupo a 15 hombres y 15 mujeres, los más fuertes y resistentes de la convocatoria. Desde allí, el desgaste físico y mental se intensificó hasta límites que pusieron a prueba la voluntad de cada competidor. Solo quienes lograron combinar disciplina, estrategia y resistencia superaron la última barrera y aseguraron su lugar en la siguiente fase.

El segundo capítulo de esta historia inicia con un sello personal. Cada uno de los Retadores se define a sí mismo con una palabra que resume su esencia: “fuerza”, “empuje”, “ataque”, “explosión” o “candela”. No se trata solo de conceptos motivacionales, sino de principios que han guiado su preparación y que ahora deberán transformarse en resultados concretos dentro de la competencia. La determinación con la que encaran esta nueva prueba deja claro que no llegaron hasta aquí por casualidad.

Sin embargo, en el Reto 3X no bastan las promesas ni los discursos. Las pruebas exigen hechos, resistencia sostenida y la capacidad de responder bajo presión. Estos seis deportistas, personas comunes que comenzaron persiguiendo un sueño, han demostrado tener el carácter necesario para representar a todo un país. Aun así, su recorrido apenas empieza, pues el nivel de dificultad aumenta y el margen de error se reduce al mínimo.



El escenario ya está preparado para el choque más esperado. Los Retadores deberán medirse contra los retadores, figuras escogidas por el público colombiano y reconocidas por su trayectoria. En la rama masculina, Juan, Potro y Marlon defenderán su lugar, mientras que Karoline, Luisa y Darlyn harán lo propio en la categoría femenina. Para ellos, esta no es solo una prueba más, sino una confrontación directa con quienes llegan cargados de ambición y hambre de victoria.

Los retadores cuentan con la ventaja de la experiencia, la técnica pulida y el peso de una historia construida a lo largo del tiempo. En contraste, los Retadores llegan con la fuerza de quien no tiene nada que perder y todo por demostrar. En este punto del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, la presión deja de ser un obstáculo y se convierte en el combustible que revela de qué está hecho cada competidor.