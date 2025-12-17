En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Buenos Aires, Cauca
Junior, campeón
Reforma a la salud
Paro ELN

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Seis retadores, un destino: comienza la batalla final del Reto 3X

Seis retadores, un destino: comienza la batalla final del Reto 3X

De cerca de 200 atletas que se enfrentaron en una eliminatoria sin margen de error, solo seis lograron mantenerse en pie: tres hombres y tres mujeres que hoy cargan el título de Retadores.

Publicidad

Publicidad

Publicidad