UCI analizará pruebas de Tour 2017 por supuesto dopaje de Froome y otros ciclistas

La Unión Ciclística Internacional le ordenó a la Cycling Anti-Doping Foundation (CADF) analizar en la actualidad las pruebas realizadas a algunos deportistas del Tour de Francia 2017, con el fin de descubrir si se utilizó una sustancia prohibida como dopaje.

La investigación está centrada en contexto con la Operación Aderlass, según informó el portal Het Nieuwsblad, dentro de los nuevos datos conocidos sobre dopaje y donde estuvieron involucrados los ciclistas Stefan Denifl, Georg Preidler, Kristijan Durasek y Kristijan Koren.

Con la nueva solicitud de la UCI, el involucrado más mencionado es el británico Chris Froome, campeón del Tour de Francia 2017, y a quien también le volverán a analizar las muestras tomadas para esa carrera.

De confirmarse el dopaje, entra a consideración de la UCI si el título de la carrera más importante de ciclismo será adjudicado al colombiano Rigoberto Urán, quien terminó segundo en la general a 54 segundos.

El medio belga que reveló la nueva decisión de la UCI aseguró que la sustancia prohibida, de la que no se conoce el nombre, es hecha en Estados Unidos.

En conversación con Blog Deportivo, Gonzalo 'Parlante' Agudelo, Edgar 'Pegatina’ Montoya y Héctor Pinilla, tres expertos del ciclismo en Colombia, debatieron sobre las nuevas decisiones de la UCI, que apoyan la revisión de pruebas antidopaje pasadas, aunque esto influya en los títulos ya ganados por ciclistas de la talla de Chris Froome.

“La UCI hace años está dando pasos de ciego, cambiando modalidades, ahora el doping es algo muy aburridor. Ahora arman otro escándalo con Froome, la UCI es un costurero, sin tener nada verídico”, aseguró el ‘Parlante’ Agudelo.

Si bien Agudelo comentó que en la Unión Ciclística Internacional no se estaba teniendo certeza de las decisiones que se están tomando, su colega Édgar Montoya resaltó que, aunque pasen los años, estas investigaciones se deben continuar realizando por el bien del deporte.

“Lo que se pretende es que se practique el deporte de forma limpia. No puede ser que porque pasen años no se puedan quitar títulos. Pasa que en la época no había laboratorios que pudieran detectar en forma óptima que las sustancias prohibidas fueran controladas. Ahora, con esas muestras de sangre que han permanecido guardadas, se puede detectar que esas sustancias fueron suministradas a los deportistas”, comentó ‘Pegatina’ Montoya.

“Si van a investigar esto puede haber un terremoto internacional, hay muchos ciclistas que se doparon, por eso la UCI determinó que se abrieran todos los frascos del Tour de Francia 2016 y 2017, donde presumen que Froome consumió esas sustancias ”, añadió.

Por su parte, Héctor Jaime Pinilla insistió en que es preocupante que las averiguaciones de la UCI se den después de tanto tiempo, sobre todo porque se evidencia un error de base en la Unión Ciclística al no poder detectar una sustancia prohibida.

“Hay ineficiencia en el mundo directivo, porque han transcurrido tres años, y ahora vienen a contarnos que había una droga que no podían detectar. A esto deberían ponerle un término de prescripción. Porque ahora se pone en duda incluso los principios del derechos penal”, comentó.

Sobre la posibilidad de que Rigoberto Urán sea declarado campeón del Tour 2017.

“Tiene que ser el ciclismo limpio, pero la UCI se debe volver seria, ya lo que pasó, pasó. Es de legislar en el momento. El ciclismo es de pasión, pero sinceramente la UCI por hacer bonito, está haciendo feo, porque estamos quedando como los sucios”, dijo ‘Parlante’ Agudelo.

“Uno no puede cometer un delito y como lo descubrieron un año o dos después ya cantar victoria, eso no tiene presentación”, respondió ‘Pegatina’ Montoya.

Escuche aquí el debate completo en Blog Deportivo:

