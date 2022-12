Valverde, en el ojo del huracán tras derrota del Barça ante Atlético en Arabia

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, vuelve a estar en el ojo del huracán después que el equipo azulgrana cayera este jueves en la semifinal de la Supercopa de España ante un Atlético que le remontó el partido en apenas cinco minutos.

El Barça, liderado por un espectacular Leo Messi, fue el dueño del encuentro en el estadio King Abdullah de la ciudad saudí de Yedá durante 75 minutos, pero bastaron cinco minutos y dos jugadas aisladas para que todo su trabajo se viniera abajo.

Con 2-1 a favor en el marcador, después que el videoarbitraje le anulara dos goles, el Barça vio como entre el minuto 81 y el 86, Álvaro Morata de penal y el argentino Ángel Correa daban la vuelta al encuentro y el pase a la final de la Supercopa al Atlético, que se jugará el trofeo con el Real Madrid.

"Es un golpe duro para nosotros sobre todo por cómo se dio, porque fuimos muy superiores", afirmaba tras el partido, el capitán azulgrana, Leo Messi, destacando que habían cometido "errores infantiles".

"Ver para creer: el mejor Barça de la temporada terminó descomponiéndose en la estrambótica Supercopa de Arabia, en un partido en el que volvió a demostrar que sufre una inquietante esquizofrenia, con dos caras opuestas", escribe este viernes el director del diario deportivo Sport, Ernest Folch.

La buena prestación en ataque del equipo azulgrana se vio contrarrestada por los errores en pases en el centro del campo y en la defensa.

"Hemos hecho errores en todo, en pases...", se lamentaba el delantero francés Antoine Griezmann, tras la primera derrota de 2020 para el Barça, después de su empate el fin de semana pasado en Liga con el colista Espanyol.

Y de nuevo, este mal arranque de año centra las miradas en el técnico Ernesto Valverde, quien nada más finalizar el encuentro asumía la situación.

"Sabemos como es el fútbol, sabemos que hay una inestabilidad permanente en los equipos cuando no hay resultados o cuando pierdes, pues supongo que se hablará de esto", afirmó en rueda de prensa.

"Este encuentro puede dejar muy malherido a Valverde. Ya venía ocurriendo que siempre la cara de la victoria era Messi y la de la derrota, él", escribe el columnista del diario AS, Alfredo Relaño.

El cuestionamiento latente que el técnico viene sufriendo desde principios de temporada, especialmente en los medios, ha traspasado fronteras y el jueves fue incluso abucheado por los aficionados saudíes que llenaron el estadio en Yedá.

Al técnico se le achaca el poco brillo del juego azulgrana, aunque el conjunto catalán lidera la Liga española, empatado a puntos con el Real Madrid, y está clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones.

No obstante, no parece que Valverde, que el pasado año renovó por una temporada y otra opcional, vaya a ser destituido, pese a que desde principios de temporada han sonado nombres para sustituirlos, entre ellos, el del holandés Ronald Koeman.

"De esto que dices de Valverde, no hay nada", respondía el jueves el director de Relaciones Institucionales del Barça, Guillermo Amor, en la cadena Movistar Plus al ser preguntado por un eventual cese de Valverde.

El técnico azulgrana sigue contando, además, con el apoyo de su plantilla, que el jueves salió en su defensa.

"Creo que el entrenador en este caso no tiene ninguna culpa. Son errores y distracciones nuestras en jugadas puntuales", aseguró el uruguayo Luis Suárez.

"Es normal que se hable", dijo, por su parte Messi, apelando a "seguir unidos, ser un grupo fuerte y sacarlo adelante".

Al Barça ya sólo le queda mirar para adelante y preparar su próximo partido de Liga contra el Granada del 19 de enero, con la misión de no volver a fallar.

