Video: el insólito insulto que recibió Rafael Nadal en pleno Abierto de Australia

Rafael Nadal disputó la segunda ronda del Abierto de Australia contra el estadounidense Michael Mmoh. Sin embargo, en medio de este compromiso una mujer gritaba y llamó la atención de Nadal, quien la distinguió en el Rod Laver Arena.

Lo más curioso es que el reconocido jugador a nivel mundial recibió un gesto grosero por parte de la mujer, quien levantó el dedo medio de su mano derecha y se lo enseñó a Nadal.

Desde los inicios del Abierto de Australia en 2004, no se había registrado un hecho como este, ahora, además de ser el número dos del mundo, es el primero en recibir un insulto o seña grosera en medio del torneo.

Luego del curioso episodio, la señora reconoció haber bebido alcohol.

Las cámaras captaron a Rafael Nadal en el preciso momento en el que se percató del gesto, un poco confundido, le preguntó a la señora si esa seña era para él.

Cabe destacar que al resto de asistentes y aficionados no les gustó el gesto de la mujer, por lo que el personal de seguridad retiró a la señora del estadio.

RT @rtvenoticias: Una aficionada "agasajó" a Rafa Nadal con una peineta en el Abierto de Australia. El campeón español agradeció con una sonrisa el "afectuoso" gesto de la mujer https://t.co/95UozRRRqN https://t.co/b94xa0Nncr pic.twitter.com/wQS7qOQNxH — Francisco Urbano ▼ (@ByChanchi) February 12, 2021

En el programa matutino de la radio australiana, la señora declaró abiertamente que no es fan de Nadal.

"No, desde luego que no soy una fan de Nadal, creo que es increíblemente aburrido con todos esos rituales antes de sacar. El hecho mismo de que mis fotos se hayan vuelto virales en todo el mundo refleja lo increíblemente aburridos que son sus partidos. Si no, ¿por qué querrías centrar la importancia en un espectador?", expresó.

Aseguró también que se encontraba en el estadio porque había ido a presenciar el evento entre Coco Gauff y Elina Svitolina. Sin embargo, se quedó más tiempo en el lugar.

Después de una rueda de prensa, Rafael Nadal habló respecto al incidente: “creo que los dedos estaban dirigidos a mí.

Bebió demasiada ginebra o tequila. Fue raro, pero divertido. Para mí fue gracioso, me sorprendió que alguien me diera un dedo de honor, pero pensé que debería estar borracha".