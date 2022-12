Vladimir Marín: entrenador de fútbol femenino y jugador al mismo tiempo

Vladimir Marín actualmente alterna las labores de la dirección técnica del Sportivo Luqueño de mujeres con la de futbolista.

“Ayudando al equipo de mi esposa que todavía es amateur porque desafortunadamente no hay para conseguir un técnico idóneo o para poder pagarle”, dijo en El Camerino.

Marín ha tenido poca actividad en el campo en esta temporada por lo que sus primeros pasos como entrenador los ha tomado como una buena experiencia de cara a lo que se podría venir en su carrera.

“Desafortunadamente para mí me toca un técnico que no me ha tenido mucho en cuenta, pero sigo trabajando de la misma forma, tratando de aportarle al grupo por la experiencia, después de 20 años de carrera”, puntualizó.

Escuche le entrevista completa en el audio adjunto.