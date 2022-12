Wilmar Barrios reveló las claves de su rápida adaptación en el Zenit de Rusia

Wilmar Barrios, nuevo jugador del Zenit en Rusia, contó en Blog Deportivo cómo ha sido su proceso de adaptación luego de la salida de Boca Juniors.

Publicidad

“Muy contento por el paso que se dio en mi carrera, me he sentido muy bien desde que llegué hasta el día de hoy. La adaptación ha sido muy rápida. Aprovechando cada momento desde que estoy en Rusia”, dijo.

Barrios dijo que una de las claves ha sido que el grupo y el cuerpo técnico lo recibió muy bien. “Es lo más importante para irme acoplando de la mejor manera. La confianza que me han brindado en cada entrenamiento, en cada juego amistoso”.

Publicidad

Vea también: Wilmar Barrios es nuevo jugador del Zenit

Publicidad

“Eso me ha ayudado mucho en el día a día, me he encontrado con compañeros que por fortuna hablan el español, los argentinos, un portugués, un brasileño, y me encontré con Noboa, (el jugador ecuatoriano) una persona que lleva muchos años en Rusia, eso ha sido un punto positivo para irme adaptando de la mejor manera”, agregó.

Barrios debutó en un partido oficial en la Europa League en el juego en el que Fenerbahçe derrotó 1-0 al Zenit.

Publicidad

“Muy contento por la oportunidad que se dio, de jugar, de tratar de aportarle al equipo, lastimosamente no se logró el resultado, pero se tiene una segunda oportunidad en casa para intentar darle vuelta al resultado”, señaló.

Publicidad

Finalmente, habló de la llegada del entrenador portugués Carlos Queiroz para dirigir la Selección Colombia. “Creo que tiene las condiciones y la experiencia para asumir ese rol. Desearle el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, esperamos poder conseguir resultados importantes”.