Wilmar Barrios se suma a la concentración de la Selección Colombia en Bogotá

El mediocampista defensivo de Boca Juniors Wilmar Barrios llegó a Bogotá para unirse a la concentración de la Selección Colombia de cara al Mundial de Rusia. En declaraciones con Blog Deportivo de BLU Radio el jugador señaló que tiene motivación e ilusión.

“Contento de estar nuevamente en la Selección, vengo con mucha ilusión, con mucha motivación y con ganas de ya estar a disposición del cuerpo técnico. Se debe preparar de la mejor manera para lo que viene”, dijo.

Asimismo, Barrios se refirió al nacimiento de su hija y señaló sentirse contento. Una motivación más para el jugador.

“Estoy muy contento, hace días nació y se puedo hacer todo de la mejor manera. Gracias a Dios ya pude llegar acá”, mencionó.

Ante los rumores de que no estaría bien físicamente el colombiano resaltó estar en plena forma para afrontar el campeonato mundial.

“Estoy muy bien. Más allá de lo que se dice, el club, el cuerpo técnico y los jugadores saben lo que pasa dentro. No le presto atención a nada de eso. Me vengo preparando bien, vengo de hacer una buena temporada, pero no se terminó jugando”.

En la noche llegaran los jugadores Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado.