Yo tengo un compromiso de trabajar, aquí estoy: presidente de Dimayor sobre rumores de renuncia

Fernando Jaramillo , presidente de la Dimayor , habló con Blog Deportivo sobre varios temas, entre ellos los rumores sobre su posible salida del cargo.

“Son rumores”, dijo Jaramillo, quien agregó que tiene un compromiso de “trabajar lo más duro posible y todo el mundo lo sabe”.

“Es un compromiso no solo mío, sino de todos los actores del fútbol profesional, que entre ellos están los presidentes y los clubes, y vamos a salir adelante de momentos difíciles. Aquí estoy”, agregó.

Afirmó que está haciendo un trabajo que “el día que consideren que no está bien o no es suficiente”, no tendrá problema en “dar un paso al costado”.

“Yo no trabajo por intereses personales o por amiguismos, trabajo porque soy un amante del fútbol y ellos tienen certeza que tomo decisiones justas, transparentes y trabajo por los 36 clubes”, aseveró.

Escuche al presidente de la Dimayor: