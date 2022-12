Zlatan Ibrahimović anuncia su retiro de la selección de Suecia tras la Eurocopa

El sueco Zlatan Ibrahimovic anunció este martes en Niza, que no continuará en la selección sueca tras la Eurocopa, por lo que mañana, contra Bélgica en Niza, podría ser su último partido.

Ibrahimovic, que en octubre cumplirá 35 años, hizo este anuncio durante la conferencia de prensa previa al encuentro entre Suecia y Bélgica, que puede significar la eliminación de la selección sueca y el último partido internacional de Zlatan.

"Puede que mañana mi último partido internacional, pero en cualquier caso no me iré decepcionado. He estado orgulloso de estar en esta selección, de sentir el apoyo de la afición. No me iré decepcionado, sino orgulloso", dijo.

Zlatan Ibrahimovic debutó con la selección sueca el 31 de enero de 2001, en un partido contra las Islas Feroe que concluyó sin goles. Su primer tanto internacional lo logró nueve meses después, ante Azerbaiyán, en un partido de clasificación del Mundial de Corea-Japón 2002. Ha sido internacional en 115 ocasiones y ha marcado 62 goles.