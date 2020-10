¿Adelantar la prima de diciembre sí ayudará a los colombianos en la pandemia?

En Colombia se viene ventilando de una propuesta desde las organizaciones privadas con la que se busca adelantar la prima de fin de año, no solo para evitar aglomeraciones en diciembre, sino para que se incentive el comercio y se comience a pensar en la Navidad.

Adelantar la prima para muchos significará un comienzo prematuro de la Navidad en medio de uno de los años más difíciles de la historia debido a la pandemia.

Para hablar del tema, estuvieron en Mañanas BLU 10:30 tres expertos: Efraín Cepeda, presidente Intergremial del Atlántico y presidente de la Cámara de Comercio de Barranquilla; Carlos Betancourt, director de la Asociación de Centros Comerciales de Colombia; y Martín Jaramillo, economista y columnista de El Espectador.

“Es un tema voluntario, está dirigido a las empresas que cuentan con ese flujo de caja y pueden ayudar”, dijo Cepeda quien aseguró que la idea es incentivar el consumo.

Frente a las críticas que se suscitan por la posibilidad de que los colombianos terminen ilíquidos a fin de año, Cepeda dijo que el adelanto de la prima solo sería parcial.

“La temporada de fin de año hay que asumirla con mucha responsabilidad. Las acciones deben orientarse a aplanar ese pico de tráfico que es habitual en esas fechas”, afirmó Betancourt.

De acuerdo con el analista Martín Jaramillo, la idea no es benéfica y no tiene ningún sentido cuando los colombianos ven que las cuentas no les cuadran.

“No es cierto, esto no va a reactivar la economía, va a reemplazar un consumo de diciembre a noviembre”, dijo Jaramillo.

Escuche el análisis de esta propuesta en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: