Adiós a restaurante muy querido por colombianos: entra en proceso de liquidación por deudas

La Superintendencia de Sociedades oficializó que la firma Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S. entró formalmente en proceso de liquidación judicial. La empresa, dedicada al sector alimenticio y con domicilio principal en Colombia, operaba con 33 establecimientos de comercio activos a nivel nacional.

Durante el proceso de seguimiento, las autoridades constataron reiterados incumplimientos en las obligaciones pactadas con acreedores, incluyendo compromisos fiscales, pagos a la seguridad social y coberturas por gastos administrativos. A lo largo de cinco sesiones de audiencia, el juez del concurso documentó la persistencia de estas faltas.

En el expediente se evidenció una acumulación de obligaciones pendientes con entidades como Colpensiones, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), así como los fondos privados Porvenir y Protección. Además, se observó un aumento progresivo en las deudas correspondientes al impuesto al consumo.

Después de tres años en reorganización restaurantes Don Jediondo pasa a liquidación Foto: Don Jediondo

Pese a los requerimientos del juez y los plazos adicionales otorgados por los acreedores, la empresa no logró demostrar capacidad de pago ni adoptar medidas sostenibles para revertir su deterioro financiero. Como resultado, se declaró el incumplimiento definitivo del acuerdo y se procedió a la apertura de la liquidación judicial.

Con una planta laboral de 183 trabajadores directos, Don Jediondo intentó acogerse al régimen de reorganización empresarial desde agosto de 2022.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, afirmó que “en el caso de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización”. Agregó que, aunque se intentaron múltiples alternativas, no se logró revertir la situación crítica de la empresa.

Publicidad

La compañía registró al 30 de junio de 2025 activos por $25.601 millones y pasivos similares, por $25.580 millones.