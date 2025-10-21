Advierten a ciudadanos por mal uso del auxilio funerario en Cundinamarca

Un auxilio que nació con el propósito de aliviar el dolor y el bolsillo de miles de familias estaría siendo utilizado de manera indebida. La Gobernación de Cundinamarca emitió una alerta por el aumento de casos irregulares en el trámite del auxilio funerario, un beneficio creado para cubrir los gastos de sepelio en hogares con escasos recursos.

El llamado se da tras detectar intentos de fraude y manipulación por parte de terceros, especialmente en funerarias y supuestos tramitadores, quienes se aprovechan del dolor de las familias para hacerlas firmar documentos.

“Hemos detectado abusos por parte de terceros que se aprovechan del dolor y el desconocimiento de las personas. Por eso hacemos un llamado a que los trámites se realicen únicamente por los canales oficiales”, advirtió Miguel Ángel Sánchez Medina, director de la unidad responsable del programa en la Gobernación.



Auxilio funerario en Cundinamarca: cómo funciona el beneficio

El auxilio funerario es un apoyo económico otorgado por entidades territoriales y de seguridad social a quienes asumen los gastos funerarios de una persona fallecida. Este beneficio puede solicitarlo un familiar directo o cualquier persona que haya pagado el servicio, siempre que cumpla con los requisitos y presente la documentación correspondiente.

En Cundinamarca, el auxilio se entrega únicamente después de confirmar que la información es verídica y que los beneficiarios no han incurrido en falsedad o duplicidad. “Tienen derecho las personas que asumen los gastos, sean o no familiares, siempre que lo demuestren con los soportes correspondientes”, precisó Sánchez Medina.



Sin embargo, la Gobernación reveló que, en lo que va del 2025, se han recibido 77 solicitudes, de las cuales 22 fueron rechazadas por inconsistencias o irregularidades en los documentos. En 2024 también se detectaron 20 casos sospechosos, lo que llevó a reforzar los controles y a lanzar una campaña de verificación más estricta.

Gobernación de Cundinamarca refuerza controles contra fraudes

Ante esta situación, la administración departamental implementó una estrategia para evitar que el auxilio sea objeto de manipulación o estafa. Se adelantan jornadas de actualización de datos, visitas de verificación y acompañamiento directo a las familias solicitantes.

“El objetivo es garantizar que el dinero llegue a quien realmente le corresponde y no a terceros que buscan lucrarse con la necesidad ajena”, señaló la entidad.

Asimismo, la Unidad instó a pensionados, familiares y allegados de personas fallecidas a comunicarse directamente con los canales oficiales de la Gobernación de Cundinamarca antes de entregar documentos o firmar autorizaciones.

Las autoridades recordaron que los trámites son gratuitos, no requieren intermediarios y deben realizarse únicamente en las oficinas oficiales o a través de los medios digitales de la Gobernación.