Economía  / Agricultores colombianos podrán conectar con más de 180 países para vender sus productos

Agricultores colombianos podrán conectar con más de 180 países para vender sus productos

Export Agropecuario se convierte en una plataforma de subastas en línea, en donde el precio lo definirá el mercado global y no el intermediario, garantizando ganancias justas y sostenibles.

