Agricultores colombianos podrán conectar con más de 180 países para vender sus productos

Con una inversión inicial de 24 billones de dólares aprobada por el Fondo Kyrios de Suiza, y una adición de 6 billones más, Colombia se prepara para ingresar al comercio global a través de una plataforma digital de subastas internacionales de alimentos, impulsada por Mercosur y respaldada por los gobiernos locales y regionales.

Transformar la economía rural, dignificar al productor campesino y conectar la producción nacional con los mercados de más de 180 países es lo que busca el mega proyecto: Export Agropecuario.

El campesino colombiano podrá vender directamente sus productos como café, aguacate, miel o plátano al mejor vendedor en el mercado internacional, sin intermediarios y desde la comodidad de su finca.

"Es un aporte a desperdicio cero, porque no se va a desperdiciar ningún alimento, tenemos dentro del proyecto una tecnología que se llama planta de liofilización, que no da cabida al desperdicio. Por ejemplo, cuando el campesino llega con el producto al puerto, se lo devuelven por razones fitosanitarias o que el producto llegó dañado. En este caso no se va a desperdiciar, porque con la planta de liofilización, allí ya se aprovecha todo lo que llegue", aseguró Luis Alirio Ruiz, director de evaluación de proyectos Mercosur.



Export Agropecuario se sostiene sobre tres pilares fundamentales: infraestructura, tecnología y fortalecimiento agropecuario.

Por un lado, la infraestructura contempla el desarrollo de 13 puertos estratégicos, cinco marítimos en el Pacífico y la Costa Caribe, y ocho puertos secos en el interior del país, que funcionarán como centros logísticos de acopio, distribución y exportación. Por otra parte, la tecnología será la columna vertebral del sistema: la plataforma digital de subastas. Por último, el pilar agropecuario que impulsará la capacitación y modernización del campo, mejorando la productividad.

"El productor agropecuario durante las épocas de cosecha tiene que salir a vender sus productos incluso por debajo de los costos de producción. Esto genera pérdidas en el campesino históricamente. Lo que permite este modelo es la conexión con países en una plataforma internacional, el productor va a tener la oportunidad de siempre ganar", aseguró Jhan Sandoval, coordinador Agro.

La Confederación Comercial de Transportadores de Colombia participará activamente con una red nacional de camiones que movilizará los productos desde las zonas rurales hasta los puertos de exportación, activando los pequeños transportadores independientes, que representan el 80 % del parque automotor de carga.

Mediante alianzas con más de 120 universidades del país y convenios internacionales con México, Brasil y Argentina, se ofrecerán programas virtuales, presenciales e híbridos que permitirán a los campesinos adquirir las habilidades necesarias para ingresar a este nuevo ecosistema.

Con este proyecto, Colombia da un paso histórico en el comercio agropecuario internacional, donde cada productor, sin importar su tamaño o ubicación, podrá convertirse en un actor global.