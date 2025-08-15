La marca de ropa colombiana que vende más que Adidas y H&M

La industria de la moda en Colombia deja ganancias multimillonarias cada año, y entre las cientos de marcas de ropa que existen hay una que superó por mucho a marcas incluso internacionales.

Se trata de Americanino que ha consolidado su posición como líder indiscutible en ventas durante 2024, superando a gigantes globales como Adidas y H&M. Un verdadero hito que destaca la fuerza y el arraigo de las marcas colombianas en su propio mercado.

Según las cifras de la Superintendencia de Sociedades reveladas por Valora. Americanino reportó ingresos asombrosos de $1,22 billones al cierre de 2024. Esta cifra la posiciona por delante de marcas de renombre mundial:



AMERICANINO: $1,22 billones** Adidas: $1,18 billones Grupo Crystal (Gef, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax): $1,00 billones KOAJ: $0,97 billones H&M: $0,81 billones

De dónde es Americanino, la marca de ropa colombiana que vendió más en 2024

Americanino, aunque fundada en 1975 por Gegé Schiena con la visión de fusionar la comodidad americana y el estilo italiano, fue adquirida en 1989 por el Grupo Uribe, una empresa colombiana, consolidando así su identidad local. Actualmente, no solo cuenta con una fuerte presencia en Colombia, sino que también opera en otros países de Latinoamérica.

Una tienda de Americanino en Colombia.

La marca se forjó en medio de una "revolución" con una pasión inédita por el denim, buscando convertir el tradicional jean en el protagonista de la moda informal, símbolo del espíritu libre. Su logo, con los dos indios, simboliza la unión de opuestos: América y Europa, tradición y progreso, pasado y futuro, masculino y femenino, elementos que se convierten en la fuerza de su producto.

Americanino se define como una marca "jeanswear de moda urbana y espíritu joven", orientada a un consumidor "libre, explorador y espontáneo".

Este logro de Americanino no solo subraya su éxito comercial, sino también su capacidad para conectar profundamente con las necesidades y anhelos de sus consumidores, reafirmando su compromiso con ser socialmente responsables y ambientalmente sostenibles.