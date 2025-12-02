En vivo
Blu Radio  / Economía  / Andesco prende alarmas: traer gas de otros países aumentará las tarifas de servicio para el 2026

Andesco prende alarmas: traer gas de otros países aumentará las tarifas de servicio para el 2026

La Asociación de Servicios Públicos (Andesco) advirtió que crece la dependencia de fuentes externas y las obligaciones económicas acumuladas harían que el sector entrara a un apagón financiero.

