Andesco prende alarmas: traer gas de otros países aumentará las tarifas de servicio para el 2026

El sector de los servicios públicos en Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, según advirtió la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco. La organización encendió alarmas por el creciente desequilibrio financiero y operativo que enfrenta la prestación de servicios esenciales, especialmente por el acelerado aumento en la importación de gas y por el volumen de deudas que amenaza con desbordar la estabilidad del sistema.

Imagen suministrada por Vanti. Gas Natural Santander

Durante el año en curso, Colombia registró un faltante de gas cercano al 20 %, una cifra que contrasta con el 4 % que se venía registrando en las compras externas. En este aumento drástico se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad del país frente a la dependencia energética y, según Andesco, también explica el encarecimiento progresivo de la tarifa del gas que ya afecta a millones de hogares.

Incluyendo que para el próximo año se estima que de julio a septiembre la temporada de El Niño llegue, alertando a las empresas, para no hacer del déficit un panorama más grave. Por lo que la asociación insistió en que el país cuenta con potencial suficiente para generar su propia oferta, pero la ausencia de decisiones de fondo ha empujado al país hacia una dependencia que podría agudizarse el próximo año.

BLU Radio - AFP BLU Radio - AFP

De acuerdo con el gremio, el gobierno entrante tendrá que evaluar el uso del fracking como alternativa para garantizar la extracción de gas y evitar que la brecha de abastecimiento siga creciendo.



La advertencia fue planteada por el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, quien enfatizó que “no se disminuyó la contaminación en el mundo. Lo que dejamos de generar de gas y de petróleo, lo compensó otro país. Hoy Argentina está produciendo más petróleo que Colombia. Estados Unidos ahora ya es exportador de petróleo y lo hacen con fracking. No estoy invitando a nada diferente; aquí hay que buscar soluciones y que, si queremos disminuir los incentivos para que crezca el peso, es aumentar la oferta y la oferta nacional la tenemos sin lugar a duda”.

A este escenario se suma el peso de las deudas acumuladas en el sector, que podrían alcanzar los 8,7 billones de pesos para 2026. Dentro de este valor se incluyen los subsidios de energía y gas. Aunque el monto correspondiente a 2024 logró ser cancelado, las deudas del 2025, ascienden a 2,8 billones de pesos, y continúan sin pago y solo comenzarán a cubrirse desde febrero de 2026.

La organización advierte que este retraso de pagos podría llevar a que se registre un apagón financiero si no se establecen medidas urgentes de liquidez y sostenibilidad.