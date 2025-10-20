Andi solicitó al gobierno estrategias que fortalezca el sector primario del país

La petición se da luego de que el Dane presentara los resultados del Índice de Seguimiento de la Economía (ISE), en donde se demostró que hay sectores que se han venido fortaleciendo más que otros.

Según los resultados arrojados por el ISE, se registró un crecimiento de la economía del 1,98 % con respecto al mes de agosto del año 2024. En el informe se registró que en el 2025, el crecimiento se ha dado gracias a la fuerza que han tomado las actividades terciarias, generando un alto dinamismo en: el sector del comercio, transporte y alojamiento con un 5,8 %; administración pública, salud y actividades artísticas con un 3,2 %; y el suministro de electricidad, gas y agua con un resultado de 2,1 %.

Sin embargo, las estadísticas presentaron una pequeña alteración en las actividades secundarias. Tanto la industria manufacturera como la construcción bajaron sus índices -0,6 %, demostrando que el impulso económico de estos sectores se ha venido debilitando.

Billetes colombianos. Foto: Blu Radio.

“Hemos venido insistiendo en la urgente necesidad de implementar una estrategia de crecimiento que impulse de manera homogénea la actividad económica y la generación de empleo que no solo impulse al sector productivo, sino que además genere certidumbre y confianza”, anunció Bruce Mac Master, presidente de Andi.



Frente a las cifras, la Andi mencionó que a partir de agosto se interrumpieron los comportamientos positivos que se venían evidenciando en las actividades secundarias, por lo que es importante actuar desde ahora para que no se disminuyan los índices de los sectores que han bajado sus indicadores.

“Viendo a Colombia como un lugar atractivo para trabajar, es necesario que el crecimiento se extienda hacia sectores productivos estratégicos que fortalezcan la estructura económica del país”, enfatizó el presidente de Andi.

Los resultados brindados en el ISE demostraron que, aunque la economía creció, no en todos los sectores se reflejó una variación positiva, puesto que “se rezagan” algunas actividades fundamentales para el crecimiento económico del país, por lo que el objetivo y el reto ahora es diversificar la base productiva para que se genere un comercio homogéneo en el país.