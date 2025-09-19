José Antonio Ocampo: “La economía se está moviendo con independencia del Gobierno”

El más reciente informe del Dane, mostró que la economía colombiana creció 4,3 % en julio, un dato que supera el 3,1 % registrado en el mismo mes de 2023. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, analizó en diálogo con Blu Radio los factores detrás de este repunte y advirtió sobre las sombras fiscales que persisten.

Ocampo calificó como alentador el resultado del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), pero pidió prudencia: “Ese dato efectivamente fue muy positivo. Obviamente, dato de un mes hay que mirarlo con cautela porque puede ocurrir una desaceleración. Mi cálculo es que el último trimestre, mayo, junio y julio, fue de 3,2 %, y si eso se refleja en el PIB del tercer trimestre, sería muy positivo”.

El exministro destacó que sectores como la industria manufacturera y la construcción, que venían en contracción, mostraron señales de recuperación. El agropecuario, el financiero y el comercio mantuvieron su buen desempeño, mientras que el sector minero sigue en caída.

El economista desligó este repunte de decisiones del Gobierno Petro: “Esta reactivación no tiene que ver con las políticas del Gobierno. En realidad, no ha habido política de reactivación. El único elemento es el pacto por el crédito, pero incluso eso fue más una propuesta bancaria que del Gobierno”.



Ocampo aseguró que el crecimiento se explica por factores externos e independientes, como la bonanza cafetera, el aumento de remesas y la fortaleza del sector privado.

El exministro también advirtió sobre los riesgos fiscales. “Este año vamos a tener la deuda pública más alta de la historia de Colombia. Además, hay un déficit que todo el mundo dice que el Gobierno lo está subestimando y no creo que en el Congreso vaya a haber un acuerdo real para recortar gasto. Ese es un tema complicado”, agregó.

Según Ocampo, la falta de ajuste fiscal ya se refleja en las tasas de interés de largo plazo, lo que afecta directamente al crédito de vivienda. A su juicio, será inevitable que el próximo Gobierno arranque con un proceso de ajuste para sanear las finanzas públicas.

