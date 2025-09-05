Así aumentaría el precio de diferentes licores en Colombia con reforma tributaria

La ley de financiamiento o reforma tributaria presentada por el Gobierno nacional también traería un fuerte impacto en el bolsillo de los consumidores de licor en Colombia.

Según explicó César Camilo Cermeño, director de la maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, en entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M., el nuevo esquema impositivo elevaría considerablemente los precios de bebidas como la cerveza, el aguardiente y el tequila, con alzas que en algunos casos superarían el 60 %.

Cermeño advirtió que el régimen de impuestos al consumo en Colombia ya es uno de los más complejos y que con la reforma se volverá aún más enredado, pues se aplicará una fórmula mixta que incluye un componente ad valorem (porcentaje sobre el valor) y otro específico ligado al grado de alcohol de cada bebida. Esto, señaló, afectará de manera más fuerte a los licores de consumo masivo, como la cerveza.

¿Cómo quedarían los precios?

El caso más crítico sería el de la cerveza Águila de 330 mililitros, que hoy cuesta, aproximadamente, 3.710 pesos. Con la reforma, el precio ascendería a 6.159 pesos, lo que representa un aumento del 66 %. El impuesto pasaría de 677 a 2.033 pesos, es decir, un incremento del 201 %. Incluso la versión sin alcohol, que cuesta 1.600 pesos, subiría a 2.064, con un alza del 29 %, pese a que no contiene contenido etílico.

El aguardiente, bebida emblemática en varias regiones del país, también vería un alza significativa. Una botella de Aguardiente Amarillo de 750 mililitros, que hoy cuesta, aproximadamente, 52.990 pesos, pasaría a 69.143, lo que implica un aumento del 30 %. El Olpar, de gran consumo en la región Caribe, subiría de 149.900 a 185.000 pesos, es decir, un 25 % más.

Aguardiente Amarillo Foto: Blu Radio

En el caso de los licores importados de mayor precio, el impacto sería proporcionalmente menor. Una botella de tequila Don Julio Blanco de 239.000 pesos pasaría a costar 286.551, un incremento cercano al 20 %. Mientras que un whisky Macallan 12 años, que hoy se vende por 842.900 pesos, se ubicaría en 979.000 pesos, con un aumento del 16 %.

"La motivación de esta reforma, según el gobierno, es controlar el exceso de alcohol y de los efectos negativos del alcohol, los accidentes, la violencia intrafamiliar, los temas de salud. Si eso fuera verdad, ¿por qué le está imponiendo esta carga tributaria a la cerveza sin alcohol?", cuestionó Cermeño.

Según el experto, el diseño de la reforma deja ver fallas estructurales que terminan golpeando a la mayoría de consumidores.

De aprobarse, la reforma no solo encarecería las bebidas alcohólicas desde el primer año, sino que en los siguientes las alzas serían aún mayores, debido a la actualización de los valores con el IPC. Así, el costo de “una cervecita para celebrar” podría convertirse en un lujo más costoso para millones de colombianos.