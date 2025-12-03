En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Ayala
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Así puede comprar el 'estreno' barato: fechas y horarios del madrugón en El Gran San

Así puede comprar el 'estreno' barato: fechas y horarios del madrugón en El Gran San

Los nuevos horarios del madrugón permitirán jornadas de hasta 40 horas para que los clientes puedan comprar ropa con grandes descuentos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad