Así puede comprar el 'estreno' barato: fechas y horarios del madrugón en El Gran San

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Bogotá ya entró en su temporada navideña y, como es tradición, el comercio mayorista se prepara para uno de los eventos más esperados del año: el madrugón de El Gran San. Este centro de ventas, uno de los más grandes y concurridos del país, vuelve a convertirse en el epicentro de las compras de estrén, la reposición de inventarios y los descuentos que atraen a miles de visitantes desde distintas zonas de Bogotá y otros municipios.
Para esta edición, el Gran San anunció horarios extendidos durante todo diciembre, una medida pensada para disminuir las aglomeraciones y permitir que los compradores organicen mejor sus visitas. Aunque el madrugón siempre ha sido un sello del sector, ahora se realizará en franjas más amplias, evitando las aglomeraciones que solían ocurrir en la madrugada.
A lo largo del mes habrá ajustes diarios, pero tres jornadas concentran la atención: las de operación continua, donde los locales funcionarán por más de 36 horas seguidas. Son estas:
Estos horarios también aplicarán a otros establecimientos ubicados entre la avenida Caracas y la Décima, una zona en la que el comercio minorista y mayorista se une para atender la demanda decembrina.
Para quienes necesitan planear su visita con precisión, este es el calendario completo de funcionamiento:
El parqueadero del Gran San abrirá una hora antes de cada jornada para facilitar el ingreso de los visitantes y agilizar el flujo dentro de la zona comercial.