Así puede comprar el 'estreno' barato: fechas y horarios del madrugón en El Gran San

Bogotá ya entró en su temporada navideña y, como es tradición, el comercio mayorista se prepara para uno de los eventos más esperados del año: el madrugón de El Gran San. Este centro de ventas, uno de los más grandes y concurridos del país, vuelve a convertirse en el epicentro de las compras de estrén, la reposición de inventarios y los descuentos que atraen a miles de visitantes desde distintas zonas de Bogotá y otros municipios.

Para esta edición, el Gran San anunció horarios extendidos durante todo diciembre, una medida pensada para disminuir las aglomeraciones y permitir que los compradores organicen mejor sus visitas. Aunque el madrugón siempre ha sido un sello del sector, ahora se realizará en franjas más amplias, evitando las aglomeraciones que solían ocurrir en la madrugada.



Madrugón El Gran San 2025: días clave y jornadas de hasta 40 horas

A lo largo del mes habrá ajustes diarios, pero tres jornadas concentran la atención: las de operación continua, donde los locales funcionarán por más de 36 horas seguidas. Son estas:



Madrugón del martes 9 al miércoles 10 de diciembre : 7:00 a. m. – 7:00 p. m. del día siguiente

: 7:00 a. m. – 7:00 p. m. del día siguiente Madrugón del martes 16 al miércoles 17 de diciembre : 4:00 a. m. – 7:00 p. m. (40 horas continuas)

: 4:00 a. m. – 7:00 p. m. (40 horas continuas) Madrugón del martes 23 al miércoles 24 de diciembre: 3:00 a. m. – 6:00 p. m. (39 horas continuas)

Estos horarios también aplicarán a otros establecimientos ubicados entre la avenida Caracas y la Décima, una zona en la que el comercio minorista y mayorista se une para atender la demanda decembrina.

Madrugón de San Victorino Foto: cortesía Gran San

Calendario completo del madrugón El Gran San: horarios día por día

Para quienes necesitan planear su visita con precisión, este es el calendario completo de funcionamiento:



1 al 2 de diciembre: 7:00 a. m. – 8:00 p. m.

3 y 6 de diciembre: 1:00 a. m. – 7:00/8:00 p. m.

7 y 8 de diciembre: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

9 y 10 de diciembre: madrugón continuo

11 y 12 de diciembre: 4:00 a. m. – 8:00 p. m.

13 de diciembre: 1:00 a. m. – 8:00 p. m.

14 de diciembre: 7:00 a. m. – 7:00 p. m.

15 de diciembre: 4:00 a. m. – 8:00 p. m.

16 y 17 de diciembre: madrugón continuo

18 al 20 de diciembre: horarios entre medianoche y 8:00 p. m.

21 al 22 de diciembre: horarios desde las 4:00 a. m.

23 y 24 de diciembre: madrugón continuo hasta las 6:00 p. m .

. 25 de diciembre: cerrado

26 al 30 de diciembre: horarios entre 3:00 a. m. y 7:00 p. m.

31 de diciembre: 4:00 a. m. – 6:00 p. m.

El parqueadero del Gran San abrirá una hora antes de cada jornada para facilitar el ingreso de los visitantes y agilizar el flujo dentro de la zona comercial.