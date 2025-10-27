Así se podrá enviar plata por WhatsApp en Colombia con solo un mensaje: ¿qué bancos aplican?

Grupo Aval tendrá el primer servicio en el país para enviar dinero con mensajes de WhatsApp, usando el sistema de pagos Bre-b del Banco de la República.

La funcionalidad estará disponible inicialmente en la billetera Dale! y luego será integrada en el Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y AV Villas.

Persona enviando mensaje de WhatsApp Foto: ImageFx

¿Cómo podrá enviar plata por mensajes de WhatsApp?

Los clientes de Aval tendrán que activar el servicio una sola vez en su aplicación móvil y registrar sus contactos favoritos en el directorio de llaves de la aplicación.

Después de esa inscripción, para enviar el dinero solo deberán enviar un mensaje al WhatsApp del banco o de Dale!, indicando cuánta plata quieren transferir y a quién.



Por ejemplo: enviar 20.000 pesos a mamá, enviar 15.000 pesos a la tienda, enviar 12.000 a Fulanito de Tal. La experiencia promete ser sencilla y no requerirá descargar aplicaciones adicionales.

¿Qué dice el Grupo Aval sobre la opción de enviar plata por WhatsApp?

“Con esta funcionalidad llevamos los pagos digitales al entorno más cotidiano de los colombianos: WhatsApp. Con la Llave Tag Aval integramos identidad, seguridad y rapidez en una sola experiencia. Nuestro objetivo es que cualquier persona, sin importar su nivel de conocimiento digital, pueda enviar dinero con la misma facilidad con la que envía un mensaje”, aseguró José Manuel Ayerbe, presidente de Dale!.