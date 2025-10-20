Asofondos advierte que limitar inversiones en el exterior reduciría millones de pensiones

La Asociación Colombiana de Fondos de Pensiones y Cesantía (Asofondos) manifestó su postura frente al anuncio de un proyecto de Decreto del Gobierno Nacional que limitaría las inversiones de los fondos de pensiones en mercados internacionales. La organización señaló que esta medida pondría en riesgo el crecimiento del ahorro pensional de millones de colombianos.

El gremio afirmó que, aunque comparte el interés por fortalecer la economía nacional, la propuesta afectaría el portafolio diversificado que han construido las administradoras Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia. Asofondos sostuvo que la diversificación ha permitido obtener rendimientos favorables bajo “las mejores prácticas internacionales”.

“El ahorro pensional es de los colombianos y cualquier política de inversión debe guiarse por el principio de su mejor interés”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, quien además subrayó que “los fondos de pensiones han construido de manera diligente un portafolio ampliamente diversificado”.

De acuerdo con la asociación, la diversificación de inversiones responde a recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial. Además, citó ejemplos como los fondos de Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, que destinan gran parte de sus recursos a mercados internacionales para reducir riesgos.



Las implicaciones de restringir el mercado

Asofondos indicó que, al contrario, países que han restringido sus inversiones al mercado local, como Zimbabue y Ghana, han experimentado pérdidas y pérdida de confianza en sus sistemas pensionales.

Respaldan las afirmaciones con cifras recientes de rentabilidad de los fondos colombianos, que entre agosto de 2022 y septiembre de 2023 alcanzaron retornos anuales entre 12 % y 17 %, acumulando 164 billones de pesos para los afiliados.

Velasco destacó que, desde la creación del sistema pensional, los rendimientos acumulados han superado los $370 billones, representando el 71 % de los activos administrados. También mencionó que “estos resultados no se hubieran obtenido si la regulación hubiera exigido inversiones forzosas en Colombia en los últimos 10 años”.



A través de un ejemplo, Asofondos ilustró la diferencia entre invertir en portafolios diversificados frente a locales. Según sus cálculos, un millón de pesos invertido hace diez años en su portafolio moderado hoy tendría un valor de $2.379.311, frente a $1.489.882 en un portafolio local, lo que implicaría una pérdida del 37 % en el valor del ahorro.

La asociación aseguró que el mercado local presenta “limitaciones estructurales de profundidad y liquidez” y que absorber grandes flujos de capital afectaría los precios. Asimismo, señaló que este tipo de restricciones incrementaría el pasivo pensional del Estado al disminuir los rendimientos disponibles para financiar las pensiones.

Asofondos explicó que cualquier anuncio sobre repatriación de inversiones genera efectos inmediatos en los mercados financieros, como la apreciación del tipo de cambio y el encarecimiento de activos locales. Esto, según el gremio, reduce la capacidad adquisitiva del ahorro pensional en el país.

La participación de Colombia

La organización insistió en que el país con mayor participación en las inversiones de los fondos es Colombia. El crecimiento de inversiones externas, sostuvo, se ha dado principalmente por la valorización de esos activos y no por nuevas compras. En 2024, del crecimiento del 42 % en acciones externas, solo 9 puntos correspondieron a compras nuevas y 33 puntos al efecto combinado de valorización y tasa de cambio.

Sobre eventuales cambios regulatorios, Asofondos planteó que estos deben realizarse dentro del marco de la Ley 2381 de 2024 (reforma pensional), especialmente en lo que respecta a los nuevos fondos generacionales. También expresó que las administradoras están dispuestas a invertir en proyectos locales si se cumplen dos condiciones: que estos sean rentables y seguros para los afiliados, y que se respeten los compromisos de inversión previamente adquiridos.