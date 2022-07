“Asusta mucho la trepada del dólar en Colombia”: Claudio Loser, exdirector del FMI en Latinoamérica

El economista Claudio Loser, exdirector del FMI en América Latina, se mostró preocupado por la tendencia alcista del dólar en Colombia, que este lunes ya superó los 4.500 pesos, algo que no había sucedido en la historia del país.

Loser, en entrevista con Mañanas Blu, sostuvo que, si bien es cierto que la situación internacional ha influido en las cifras, también lo es la incertidumbre política que ha generado la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República.

“La guerra en Ucrania generó un proceso inflacionario que aumentó lo que ya venía en los países industriales y eso hizo que muchos inversores, dijeron: ‘Hay demasiada incertidumbre, yo me voy de los papeles de los países emergentes y me voy a lugares seguros. Segundo: Estados Unidos ha sido en este momento entre los países grandes o industriales el más agresivo para subir tasas de interés y eso le pegó nuevamente a todas las monedas, a pesar de que los distintos bancos centrales en América Latina y en otros lados han subido la tasa de interés”, explicó.

En ese sentido, el exfuncionario del Fondo Monetario Internacional dijo que lo que ha pasado en las últimas semanas en Colombia, respecto al dólar, sí da motivos para asustarse.

Mirando los números, asusta bastante, dado mi conocimiento de Colombia, que ha tenido un tipo de cambio muy razonable a través del tiempo dijo el economista.

Loser manifestó que el próximo gobierno deberá tranquilizar los mercados y tomar algunas medidas para que cese la especulación en torno a temas como la propiedad privada.

“Porque esa es la una forma de reducir la presión sobre el tipo de cambio. Yo creo que esos anuncios por parte del presidente deben ser tranquilizadores. Si el presidente piensa que va a hacer cambios estructurales fundamentales, eso en un país, digamos bastante ordenado, como yo considero que es Colombia, asusta terriblemente a la gente y va a hacer que muchos corran y están corriendo hacia el dólar como moneda que los protege”, dijo.

Loser manifestó que Petro debería hacer unos anuncios importantes en ese sentido, de tal manera que se acabe la especulación: “Tendría que anunciar: no vamos a hacer estas cosas, no vamos a salirnos del petróleo tan rápidamente, tendremos cuidado en términos de proteger la actividad privada. No sé si el presidente va a decir esas cosas, pero eso es lo que tendría que hacer para calmar. De alguna manera, ya lo ha venido haciendo".

De otro lado, Loser habló del nombramiento de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda, dijo que lo conoce, que ha trabajado con él, aunque admitió que tienen visiones diferentes.

“Yo lo conozco muy bien. Hemos trabajado, no pensamos desde la misma manera. Es un hombre muy muy respetado. El ministro que tiene que hablar ahora cómo va a mantener los números fiscales, cómo va a ser algunas cosas, pero yo creo que es muy importante que se hable realmente de proteger a los individuos. En este momento yo creo que hay una corrida especulativa, porque la gente tiene mucho miedo, como pasa en estas cosas y por contagio de lo que ha pasado en Venezuela”, añadió.

