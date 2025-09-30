Banco de la República mantiene las tasas de interés en 9.25%

La Junta Directiva del Banco de la República decidió este martes mantener sin cambios la tasa de interés de política monetaria en 9,25%, en medio de un panorama de inflación que aún se mantiene por encima de la meta del 3%.

“La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría mantener inalterada la tasa de interés de política monetaria en 9,25%”, informó la entidad en un comunicado oficial.

Según el reporte, cuatro miembros de la Junta votaron a favor de conservar la tasa, mientras que dos respaldaron una reducción de 50 puntos básicos y uno una baja de 25 puntos básicos.



Inflación más alta de lo previsto

El Banco explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta que la inflación en agosto llegó a 5,1%, y la inflación básica —que excluye alimentos y servicios regulados— se ubicó en 4,8%, ambas cifras por encima de lo proyectado por el equipo técnico.

El nuevo escenario de pronóstico sugiere una convergencia más lenta hacia la meta del 3% señaló la Junta.

De igual manera, resaltó que las expectativas de inflación siguen elevadas: la encuesta de analistas de septiembre ubica la mediana en 5% para 2025 y 4% para 2026, mientras que los mercados de deuda pública también reflejan niveles por encima de la meta.

Crecimiento económico moderado

En cuanto a la economía, el Banco destacó que el PIB creció 2,5% en el segundo trimestre del año, en línea con lo esperado. El resultado, según el informe, refleja el dinamismo del consumo interno y una recuperación de la inversión, especialmente en obras civiles y en maquinaria y equipo.

Factores externos

La entidad agregó que las condiciones financieras internacionales se han mostrado más favorables en las últimas semanas, aunque persiste la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas en varias regiones.

Una postura “cautelosa”

La Junta aseguró que la decisión mantiene “una postura cautelosa de la política monetaria que reconoce los riesgos identificados sobre la convergencia de la inflación a la meta”.

Finalmente, el Banco subrayó que los próximos movimientos en la tasa de interés dependerán de la evolución de la inflación, sus expectativas, la dinámica económica y el entorno internacional.