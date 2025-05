Bancolombia solucionará dolores de cabeza a clientes con nuevo cambio: beneficiará a millones

Bancolombia anunció una actualización en su canal transaccional digital Sucursal Virtual Personas, el cual cuenta actualmente con más de 2,2 millones de clientes activos .

La renovación, que se implementará en los próximos días, busca facilitar la navegación, ofrecer nuevas funcionalidades y mejorar la experiencia de uso para los clientes , según lo confirmó Gabriel González, vicepresidente de Distribución e Interacciones con Clientes de la entidad.

El canal, que moviliza mensualmente más de 3 billones de pesos, mantendrá su nombre pero tendrá un diseño y una estructura de navegación completamente renovados.

De acuerdo con González, “esta renovación cambia la forma de navegación de la Sucursal Virtual Personas, que ahora será más fácil para los usuarios, y contará con nuevas funcionalidades para complementar la oferta de soluciones de este canal”.

Cuáles son los cambios que hará Bancolombia en su app

Entre las principales novedades, Bancolombia destaca la inclusión de funcionalidades como:



Consulta, plan de pagos y pago de productos de leasing.

Visualización y activación de ofertas preaprobadas.

Activación de la Clave Principal directamente desde la plataforma.

directamente desde la plataforma. Modo claro y modo oscuro, para que el usuario elija la visualización que prefiera.

Diseño adaptable a cualquier dispositivo, optimizando su uso tanto en computador como en celulares.

Además de estas incorporaciones, los clientes podrán acceder de manera más práctica a herramientas ya existentes dentro del canal, como editar o eliminar bolsillos, modificar topes de seguridad para proteger fondos, descargar certificados y extractos de productos, pagar o consultar el crédito hipotecario, así como cambiar el número de cuotas de compras realizadas con tarjeta de crédito.

Uno de los aspectos destacados por la entidad financiera es que esta renovación no requerirá que los usuarios realicen registros adicionales ni cambios en su información de acceso. Quienes ya utilizan la plataforma podrán continuar haciéndolo con su mismo usuario y clave principal.

En paralelo, Bancolombia reiteró que no realizará llamadas telefónicas para validar datos ni solicitar información confidencial como parte de este proceso. Igualmente, aclaró que no enviará enlaces por correo electrónico o mensajes de texto que pidan ingresar información sensible.

Ante cualquier mensaje sospechoso, los clientes pueden reportarlo al correo electrónico correosospechoso@bancolombia.com.co o a la línea de WhatsApp +57 300 887 68 17.

La entidad indicó que la forma de acceso a la Sucursal Virtual Personas tampoco sufrirá modificaciones. Los usuarios deberán seguir ingresando únicamente a través del sitio oficial: www.bancolombia.com.

González concluyó que esta actualización hace parte de la estrategia de transformación digital de la entidad: “Este es un paso adicional en nuestra evolución y con él buscamos entregar canales más intuitivos, adaptables, fáciles y a la medida de las necesidades de nuestros clientes. Nos seguimos alistando para el futuro”.