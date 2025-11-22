Bogotá será sede del Foro de Inversión de Impacto 2025 que impulsa modelos empresariales sostenibles

Colombia continúa consolidándose como un referente regional en iniciativas empresariales sostenibles. La próxima semana se llevará a cabo en la Universidad EAN el Tercer Foro Impacto Colombia, un encuentro organizado por la Fundación Santo Domingo que reunirá a expertos nacionales e internacionales para analizar los avances, tendencias y herramientas que permiten desarrollar negocios que generen retorno financiero al tiempo que promueven beneficios sociales y ambientales medibles.

En diálogo con Noticias de la Mañana, María Elvira Tamayo, gerente de Impacto Colombia, explicó que el foro busca visibilizar cómo en el país se viene demostrando que es posible “hacer negocios con propósito”, donde el impacto es parte esencial de la estrategia corporativa.

El evento incluirá la presentación de casos de éxito en distintos sectores y experiencias de organizaciones que ya han logrado incorporar modelos de medición rigurosa de impacto.



¿Quiénes estarán en el III Foro Impacto Colombia?

El Foro contará con invitados internacionales de alto nivel. Entre ellos, Amid Bhatia, reconocido especialista proveniente de India y primer presidente de GSG Impact, organismo internacional del que hace parte Impacto Colombia.

Bhatia lidera la iniciativa Aspire India, desde donde impulsa la formación de empresas y profesionales en medición y gestión de impacto.



Asimismo, participará Samuel Bayonet, experto suizo que presentará un modelo para integrar el impacto social y ambiental directamente en los estados financieros, asignando valor positivo o negativo a la contribución de cada compañía para orientar decisiones estratégicas sustentadas en datos.

Además, asistirán expertos provenientes de Canadá y Shan Music, única integrante latinoamericana de la junta directiva global de GSG Impact.



Colombia en camino a las empresas sostenibles

Tamayo señaló que el foro permitirá conocer los avances que ya registra Colombia en materia de inversión de impacto, así como nuevas metodologías para la transición desde la responsabilidad social tradicional hacia modelos empresariales sostenibles, evaluables y alineados con metas sociales y ambientales.

Empresas sostenibles en Colombia_ impulsando el futuro con responsabilidad ambiental Foto: suministrada

Publicidad

El foro se realizará el 27 de noviembre en Bogotá y espera continuar impulsando un ecosistema empresarial que contribuya al desarrollo del país cuidando el planeta y mejorando la calidad de vida de las personas.

La gerente finalizó haciendo una invitación: los interesados en asistir pueden inscribirse a través de las redes sociales de Impacto Colombia. Además, quienes hayan conocido la información a través de Noticias de la Mañana podrán acceder a un cupón de descuento.

Escuche la entrevista completa aquí: