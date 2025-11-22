En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Universidad Nacional
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Bogotá será sede del Foro de Inversión de Impacto 2025 que impulsa modelos empresariales sostenibles

Bogotá será sede del Foro de Inversión de Impacto 2025 que impulsa modelos empresariales sostenibles

El evento reunirá expertos internacionales para discutir cómo los negocios con propósito pueden generar retorno económico y beneficios sociales y ambientales medibles.

Publicidad

Publicidad

Publicidad