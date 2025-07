Advierten a ciudadanos: se quedarían sin subsidio por insólito motivo

Previamente, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) había revelado que entre los días 6 y 21 de agosto se realizará el tercer ciclo de pagos de la Renta Ciudadana, así como la Devolución del IVA, dos de los programas que la ciudadanía colombiana más espera.

Por lo tanto, se espera que para este ciclo sean 710.000 familias las beneficiadas y reciban el apoyo, sin importar si están bancarizadas o no.

Por ello, para garantizar la cobertura, el Gobierno destinó $324.897 millones de pesos colombianos, recursos que serán entregados de manera conjunta en una estrategia que permita hacer más eficiente el uso del presupuesto público, agilizando los pagos y mejorando la identificación de los hogares más vulnerables.

Hogares en riesgo de perder el subsidio de Renta Ciudadana

Si bien varios hogares contarán con la ayuda que ofrece el Gobierno, desde Prosperidad Social señalaron que miles de familias serán suspendidas del programa, pues no firmaron el documento "Acta de Compromiso y Corresponsabilidad", el cual es clave para recibir el beneficio.

De acuerdo con la entidad, más de 35.000 hogares no han completado este paso a tiempo. De hecho, los departamentos más afectados por esta situación son Valle del Cauca, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y Córdoba, donde más de 2.000 familias están en riesgo de ser suspendidas.

Desde Prosperidad Social también señalaron que los pagos no serán retroactivos. Es decir, si alguien firma luego de la fecha límite, no podrá recuperar el incentivo que perdió por no realizar el trámite a tiempo. La firma del acta es un requisito obligatorio para continuar recibiendo los pagos en los ciclos futuros del programa.



¿Cómo firmar el acta para no perder Renta Ciudadana?

Si el hogar todavía se encuentra activo, pero está en riesgo de suspensión, puede verificar su estado y firmar el acta de forma rápida y sencilla, siguiendo estos pasos:

1. Ingresar al sitio web oficial: 👉 https://rentaciudadana.prosperidadsocial.gov.co

2. Hacer clic en “Consulte aquí si está registrado”, llenar los datos del titular y presionar “Consultar”.

3. Si el hogar está activo, el sistema permitirá avanzar a la firma del acta.

4. Seguir las instrucciones, aceptar los términos y completar la firma electrónica.

Este proceso solo toma unos minutos, pero garantiza que el hogar siga recibiendo los pagos de Renta Ciudadana en los próximos ciclos.