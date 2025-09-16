Comprar casa será más fácil: madrugón la dejará casi 'regalada'

El sueño de tener casa propia sigue siendo una de las metas más importantes para las familias en Colombia. En medio de un mercado inmobiliario que ha mostrado un crecimiento del 47,5 % en lo corrido de 2025, Compensar anunció la segunda edición de su Feria de Vivienda, que se llevará a cabo los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre en la Plaza de Eventos de la Avenida 68.

La feria reunirá a más de 15 constructoras y entidades financieras, con una oferta que supera los 60 proyectos habitacionales diseñados para distintos presupuestos y necesidades. El evento abrirá sus puertas de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., en jornada continua y con entrada gratuita, para quienes deseen explorar alternativas de ahorro, crédito y subsidios.

Según Adriana Bustos, coordinadora de Vivienda de Compensar, esta iniciativa busca seguir acompañando a los hogares en el proceso de acceder a una vivienda digna: “Este año ya hemos apoyado la compra de 1.508 unidades de vivienda de los proyectos de Compensar. Queremos estar al lado de las familias en este camino, ofreciendo beneficios concretos y la seguridad de contar con aliados que hacen realidad este propósito”, destacó.



Madrugón de la Feria de Vivienda con descuentos exclusivos

Uno de los espacios más esperados por los visitantes es el Madrugón de la Feria de Vivienda, que se realizará el domingo 21 de septiembre de 8:00 a. m. a 9:00 a. m. Durante esa franja, los asistentes podrán separar inmuebles con descuentos y promociones especiales, un beneficio que suele atraer a quienes desean aprovechar las mejores oportunidades del mercado.

Vivienda, foto referencia Foto de referencia

Además de la muestra comercial, el evento contará con un ciclo de charlas y talleres gratuitos con información clave para quienes buscan comprar vivienda. Entre ellos se destacan el “ABC del Subsidio de Vivienda” de Compensar, “Mitos y verdades de la vida crediticia” a cargo de DataCrédito, y conferencias dictadas por la Secretaría del Hábitat y el Fondo Nacional del Ahorro, entidades que explicarán las opciones de subsidios y planes de financiamiento.



Feria de Vivienda para todas las familias

La jornada está diseñada tanto para quienes buscan proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) como para quienes prefieren opciones No VIS. Cabe resaltar que la VIS ha sido uno de los segmentos con mayor dinamismo en 2025, registrando un crecimiento del 71,9 % en unidades vendidas, impulsado principalmente por subsidios y créditos en mejores condiciones.

Con esta nueva edición, Compensar reafirma su compromiso de facilitar el acceso a la vivienda propia, ofreciendo en un solo lugar soluciones prácticas, descuentos exclusivos y asesoría especializada para que más familias puedan cumplir el objetivo de tener casa propia.