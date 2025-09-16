¿Cuánta plata puedo mover en Colombia? Excederse de esta suma puede acarrearle problemas penales

El llevar dinero en efectivo en Colombia no constituye ningún delito, ni existe un límite fijado por la ley si la intención es movilizarse dentro del territorio nacional. Sin embargo, la situación cambia de manera significativa cuando se trata de ingresar o salir del país, pues en ese caso sí existe un tope que, de no cumplirse, puede traer sanciones bastante severas.

De acuerdo con lo señalado por el Banco de la República, no hay norma que prohíba transportar altas sumas de dinero dentro del territorio nacional, sin importar si se trata de pesos colombianos o de divisas extranjeras. En otras palabras, cualquier persona puede desplazarse entre ciudades con grandes cantidades de efectivo sin que esto represente un incumplimiento legal.

El panorama es distinto en el momento en que el viajero cruza la aduana internacional. Allí entran en juego las disposiciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que establece requisitos específicos para la movilización de efectivo hacia o desde Colombia.



Límite de dinero en efectivo al salir de Colombia

Según lo estipulado en la Resolución Externa No. 8 del año 2000, en su artículo 82, toda persona que entre o salga del país con más de 10.000 dólares en efectivo, o su equivalente en otra divisa, tiene la obligación de declararlo. Para dar un ejemplo, dicha suma equivale aproximadamente a 40 millones de pesos colombianos.

En estos casos, el viajero debe diligenciar el formulario 530 de la DIAN, conocido como “Declaración de Equipaje, de Dinero en Efectivo y de Títulos Representativos de Dinero”. Este procedimiento, de carácter obligatorio, es sencillo y busca garantizar la transparencia en el movimiento de capitales, previniendo su vinculación con actividades ilícitas.

La norma no prohíbe transportar más de ese monto, pero sí exige declararlo de manera formal. El incumplimiento, incluso por descuido, puede derivar en sanciones.



Multas y sanciones por no declarar dinero en efectivo

Ignorar esta obligación legal puede traer consecuencias graves. En primer lugar, las autoridades pueden imponer multas y, en la mayoría de los casos, decomisar el dinero no declarado. Además, cuando existen indicios de que los recursos están relacionados con actividades ilícitas, como el narcotráfico, la financiación ilegal o el lavado de activos, se pueden iniciar procesos penales contra la persona involucrada.

Es decir, mientras que dentro del país no existe un límite formal para llevar dinero en efectivo, al entrar o salir de Colombia el tope está fijado en 10.000 dólares. Superar esa cifra sin declararla puede resultar muy costoso, no solo en sanciones económicas, sino también en investigaciones judiciales que comprometan seriamente la situación del viajero.