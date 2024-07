Estos son los fraudes financieros que más están golpeando el bolsillo de los colombianos

En Colombia, los delitos cibernéticos contra el sistema financiero no muestran señales de disminuir. Según las cifras oficiales, la magnitud y la frecuencia de estos ataques parecen no tener límite. La Superintendencia Financierareportó que el año pasado los bancos recibieron un total de 1.362 millones de ataques cibernéticos, lo que resultó en un costo de 75.000 millones de pesos debido a reposiciones e indemnizaciones por operaciones no autorizadas.

En lo que va del año, Asobancaria ha informado que cerca de 50 entidades han sido afectadas por ciberataques, con más de 240.000 quejas por fraudes tecnológicos registradas hasta la fecha. Lo más alarmante es que, en promedio, se detectan más de 40 ataques informáticos por segundo a nivel nacional, lo que resalta la vulnerabilidad del sistema financiero colombiano ante estos delitos.

Del total de reclamaciones registradas, el 96 % se concentra en cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, y depósitos de bajo monto e inclusivos. Las quejas y reclamaciones se reciben principalmente a través de internet (52 %), aplicaciones móviles de los bancos (36 %), terminales POS (7 %), cajeros automáticos (3 %) y otros medios (2 %).

Principales modalidades de fraude financiero en Colombia

Publicidad

Cambios en códigos QR en establecimientos comerciales: este tipo de fraude implica que los delincuentes, ya sean internos o externos al negocio, alteren los códigos QRpara redirigir a las víctimas a páginas web de pago falsas. A través de estas páginas, buscan robar el dinero de los usuarios e información de sus tarjetas.

Phishing: el phishing es una de las formas más comunes y peligrosas de ciberataque. Este método ha posicionado a Colombia como el cuarto país más afectado por esta conducta en América Latina. Según el ministro TIC, Mauricio Lizcano, en 2023 se registraron 28.000 millones de ciberataques, la mayoría de ellos por phishing y secuestro de datos, especialmente en el sector bancario, que en la primera mitad de 2024 ya acumula 20.000 millones de intentos de hackeo.

Publicidad

“El phishing, derivado del término 'fishing' (pescar), implica engañar a los usuarios para que revelen información confidencial como contraseñas y números de tarjetas de crédito, haciéndose pasar por entidades confiables”, explica Santiago Hernández, experto en ciberseguridad.

Suplantación: según la Superintendencia de Industria y Comercio, esta práctica consiste en hacerse pasar por otra persona para engañar a terceros, obtener bienes y servicios, o cometer fraudes. Norton informa que el 17% de los colombianos ha sido víctima de robo de identidad digital en la primera mitad de 2024.

Hurto de celular: este es el robo más común en Colombia. Las víctimas de este delito corren el riesgo de que su información financiera sea accesible a través de apps bancariasinstaladas en el dispositivo robado.

“Aunque este tipo de hurto ha disminuido en comparación con 2023, el celular sigue siendo el objeto más robado en Bogotá, con más de 10.000 denuncias en lo que va de 2024”, indico Hernández.

Vishing: El vishing implica suplantar la identidad de una persona de confianza para obtener información o solicitar transferencias de dinero. Un caso conocido es el de una empresa británica que sufrió la suplantación de su directivo, resultando en una transferencia de 20 millones de euros.

Publicidad

En 2022, se registraron más de 54.000 denuncias por vishing en el país, superando ampliamente las 11.223 registradas en 2021.