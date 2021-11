Ingreso Solidario: familias recibirán en diciembre $640.000

Las más de tres millones de personas beneficiadas por Ingreso Solidario recibirán en diciembre al menos $640.000. Así lo explicó Susana Correa, directora de Prosperidad Social, en diálogo con Mañanas BLU.

Según la funcionaria, ese valor que se pagará en diciembre corresponde al acumulado de noviembre y diciembre, y al pago anticipado de enero y febrero; es decir, el próximo giro de Ingreso Solidario se realizará en marzo de 2022.

“Estamos con 3.084.000 familias. En la segunda semana de diciembre se pagará el acumulado de noviembre y diciembre y, a su vez, se pagarán los meses acumulados de este año y 2020. Y en la última semana de diciembre vamos a pagar dos meses anticipados, $320.000, y el próximo pago será en marzo a 4.100.000 personas”, informó Correa.

Este pago anticipado, de acuerdo con la directora, se da porque diciembre es el mes en el que más gastos tienen las familias. En ese sentido, las personas beneficiadas recibirán un mensaje de texto que informa la disponibilidad del pago.

“Les va a llegar un mensaje de texto, por eso es importante registrar los cambios de número ante Prosperidad Social. Parte de que la gente no haya cobrado es porque no saben, cambian de celular y no hay formas de contactarlos. (…) Diciembre es un mes en donde hay la mayoría de los gastos. Consideramos que era importante entregar en diciembre lo de enero y febrero”, añadió Correa.

