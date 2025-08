Los mejores sectores para vivir cerca a la universidad: hay arriendos desde $500.000

En Colombia, como en muchos países, los estudiantes universitarios buscan un lugar dónde vivir mientras cumplen con sus respectivas clases. Ante ello, y de cara al regreso de clases en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, deben ponerse a la tarea de buscar vivienda.

Si bien la oferta puede ser amplia, el hecho es que encontrar un buen lugar para vivir termina no siendo una tarea sencilla, y hallar un sitio cercano al campus realmente es un 'camello' si no se sabe por dónde empezar.



Mejores zonas para arriendo de estudiantes universitarios

En Bogotá, por ejemplo, barrios como Puente Aranda o Barrios Unidos pueden ser una buena opción para encontrar un lugar asequible para vivir, pues existen arriendos que rondan entre $800.000 y $1.400.000 al mes. Para quienes buscan estar cerca al centro, esta es una buena alternativa.

Por su parte, en sectores más centrales como La Candelaria —zona en donde hay varias universidades— los arriendos pueden oscilar entre 1 y 2 millones de pesos por un apartaestudio.

En Medellín, zonas como Miraflores o Manrique ofrecen apartaestudios desde los $500.000 y apartamentos con dos habitaciones desde 1 millón de pesos. En Cali, barrios como Los Comuneros tienen arriendos entre $500.000 y $1.400.000 mensuales, según el tamaño y la ubicación.

En cuanto a Barranquilla, barrios como San José y Barrio Abajo ofrecen opciones algo más costosas, que van desde \$850.000 hasta 1,9 millones de pesos al mes.

Recomendaciones para estudiantes que buscan vivienda

Lo más recomendado para estudiantes es, sin duda, el apartaestudio. Su practicidad, buena ubicación y tamaño ajustado a las necesidades académicas lo convierten en la alternativa más ideal. Aunque, si la idea es ahorrar, arrendar en grupo sería la mejor manera. Un apartamento con más de dos habitaciones puede ser una opción más rentable.

Por otro lado, está la habitación en arriendo, una categoría que ha ganado protagonismo por su bajo costo y por permitir compartir espacios comunes.



¡Pilas! Estos son los errores más comunes de los estudiantes

Según lo revelado por el portal Fincaraiz.com.co, los errores más comunes al buscar arriendo son:

1. No usar bien los filtros en las plataformas, lo que genera resultados poco relevantes.

2. No aprovechar herramientas como el guardado de publicaciones o el contacto directo con propietarios.

3. No tener claro el presupuesto total, olvidando gastos como administración, servicios públicos o transporte.

4. Dejarse llevar por precios bajos sin investigar el entorno ni la seguridad del sector.

5. Buscar sin fecha de mudanza definida, lo que lleva a perder oportunidades.

Ante eso, la plataforma recomienda iniciar la búsqueda con al menos un mes de anticipación, tener toda la documentación lista y no comprometer más del 30% del ingreso mensual en el arriendo. Además, realizar el proceso por portales confiables y revisar a detalle cada punto del contrato puede evitar dolores de cabeza a futuro.