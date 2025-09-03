No hay excusa para la pensión: Distrito ayudaría a conseguir trabajo a mayores de 50 años

Para muchos colombianos, llegar a la pensión se convierte en un reto complejo. No alcanzar las semanas laborales exigidas o perder el empleo en edades avanzadas, cuando muchas empresas ya no ofrecen oportunidades, puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Ante esta situación, el Distrito puso en marcha una estrategia para ofrecer soluciones.

La Agencia Distrital de Empleo, en alianza con la estrategia Talento Capital, lanzó una Feria de Empleo en la Plaza Fundacional de Engativá, la cuál tendrá lugar este jueves 4 de septiembre de 2025. La iniciativa busca abrir puertas a los ciudadanos mayores de 50 años, un sector de la población que enfrenta serias dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.



Vacantes laborales para mayores de 50 años

En esta feria se ofrecieran 250 vacantes laborales en cargos como auxiliares de farmacia, auxiliares de call center, stewards, auxiliares de cocina, toderos, asesores comerciales, analistas contables, asesores inmobiliarios, trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales.

Entre los perfiles más destacados se encuentran:

Más de diez empresas participaran en la jornada con ofertas de empleo en diferentes áreas, reconociendo el valor de la experiencia y la disciplina que caracteriza a esta población.

El evento se desarrollará en la Plaza Fundacional de Engativá Pueblo, ubicada en la calle 64 #121-55, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Además de la oferta laboral, los asistentes podrán acceder a espacios de orientación laboral y formación, diseñados para fortalecer la hoja de vida, mejorar la preparación en entrevistas y acceder a cursos gratuitos de capacitación técnica que ofrece la capital.



Ciudadanos podrán pensionarse sin preocupaciones

Uno de los grandes temores de los ciudadanos tiene relación con la edad de pensión, que según la Ley 100 se fija en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. Sin embargo, la falta de empleo en los años previos a esta edad puede alejar a muchas personas de alcanzar la meta de jubilarse.

Con este tipo de ferias, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en conjunto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca ofrecer mecanismos de inclusión laboral y construir una ciudad más equitativa. La idea es que los mayores de 50 años no solo tengan la posibilidad de seguir aportando al desarrollo económico de la capital, sino también de acercarse con mayor tranquilidad al sueño de la pensión.

Esta estrategia, más allá de ofrecer empleos, representa un reconocimiento al compromiso y la experiencia de una población que aún tiene mucho que aportar a Bogotá.

