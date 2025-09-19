En vivo
Economía  / Bolsillo  / Nuevas reglas para apps de créditos y billeteras digitales: así protegerán sus datos

Nuevas reglas para apps de créditos y billeteras digitales: así protegerán sus datos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a este tipo de plataformas que no accedan a contactos o a galerías y que refuercen la seguridad de datos biométricos.

Automatización y datos en tiempo real transforman la aprobación de préstamos en Colombia
Automatización y datos en tiempo real.
Foto: ImageFx
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió la Circular Externa 01 de 2025 con la que fija instrucciones sobre cómo deben manejar los datos personales las aplicaciones y plataformas digitales del sector fintech (apps de préstamos en línea, billeteras digitales y servicios de pago o ahorro).

Entre los puntos clave está la prohibición de que las apps accedan a la galería de fotos o lista de contactos de los usuarios con fines de cobranza, así como la exigencia de que la recolección de información se limite a lo estrictamente necesario para prestar el servicio.

También se establecen reglas para el uso de datos biométricos como huellas, reconocimiento facial o de voz. Las empresas deberán pedir autorización explícita, explicar para qué se usan y eliminarlos cuando ya no sean necesarios.

Trámites de la cédula digital con datos biométricos.
Datos biométricos.
Foto: Unsplash

La SIC recalcó que el objetivo es garantizar que estas plataformas respeten los derechos de las personas en el entorno digital. “El tratamiento de datos personales debe responder a finalidades legítimas y hacerse solo durante el tiempo estrictamente necesario”, señala el documento.

Además, si una persona recibe una decisión automatizada desfavorable (por ejemplo, el rechazo de un crédito), tendrá derecho a recibir una explicación clara de la razón.

Con estas medidas, la SIC busca que el crecimiento del ecosistema fintech en Colombia se dé bajo estándares de transparencia, seguridad y respeto por los usuarios.

