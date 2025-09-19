Nuevas reglas para apps de créditos y billeteras digitales: así protegerán sus datos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió la Circular Externa 01 de 2025 con la que fija instrucciones sobre cómo deben manejar los datos personales las aplicaciones y plataformas digitales del sector fintech (apps de préstamos en línea, billeteras digitales y servicios de pago o ahorro).
Entre los puntos clave está la prohibición de que las apps accedan a la galería de fotos o lista de contactos de los usuarios con fines de cobranza, así como la exigencia de que la recolección de información se limite a lo estrictamente necesario para prestar el servicio.
También se establecen reglas para el uso de datos biométricos como huellas, reconocimiento facial o de voz. Las empresas deberán pedir autorización explícita, explicar para qué se usan y eliminarlos cuando ya no sean necesarios.
La SIC recalcó que el objetivo es garantizar que estas plataformas respeten los derechos de las personas en el entorno digital. “El tratamiento de datos personales debe responder a finalidades legítimas y hacerse solo durante el tiempo estrictamente necesario”, señala el documento.
Además, si una persona recibe una decisión automatizada desfavorable (por ejemplo, el rechazo de un crédito), tendrá derecho a recibir una explicación clara de la razón.
Con estas medidas, la SIC busca que el crecimiento del ecosistema fintech en Colombia se dé bajo estándares de transparencia, seguridad y respeto por los usuarios.