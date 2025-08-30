Ponen en 'cintura' a trabajadores que llegan tarde: Ley permitiría que los multen

Según lo revelado por la legislación laboral en Colombia, esta no solamente defiende a los trabajadores de cara a enfrentar pagos injustos o asegurarles jornadas definidas y prestaciones sociales, sino que también respalda a las empresas para hacer cumplir con las obligaciones pactadas en los contratos.

De hecho, una de esas herramientas es la posibilidad de sancionar económicamente a los trabajadores que no se acojan a su horario sin una justificación válida.



Ley laboral permite multar a empleados

El Código Sustantivo del Trabajo señala en su artículo 113 que las empresas pueden imponer multa a aquellas personas que lleguen tarde o falten sin excusa. De acuerdo con lo explicado por el abogado y tiktoker Jackson Peláez, quien además cuenta con un magíster en derecho penal y es especialista en derecho administrativo, la norma es clara: “La norma laboral en Colombia permite que el empleador interponga ese tipo de multas, pero con unas condiciones”.

Eso sí, las medidas no se pueden aplicar de manera arbitraria ni mucho menos pasar por encima de algunos límites. Según dice la ley, el valor de la multa no puede exceder la quinta parte del salario de un día. Eso quiere decir que no significaría un castigo desproporcionado.

Adicionalmente, el dinero recaudado no queda en manos del empleador, sino que debe consignarse a una cuenta especial destinada a un fondo que luego se utilice en premios o incentivos para los trabajadores de la compañía.

Reglamento de trabajo y sanciones

Cabe destacar que estas multas solo tienen validez si están incluidas en el reglamento interno de la empresa. Sin dicha base legal, cualquier descuento al salario del empleado no tendría sustento. “Esa multa debe estar debidamente establecida y reglamentada en el respectivo reglamento interno de esa empresa”, ratifica Peláez.

Es decir, no basta con que el jefe sancione, sino que es necesario contar con una norma clara dentro del manual laboral de la empresa, misma que sea conocida previamente por los trabajadores. En este documento se establecen los casos en los que procede la multa, su monto y la manera en que debe ser destinada.



¿En qué afecta esta medida?

Para los trabajadores, la ley señala la importancia de cumplir con los horarios pactados y respetar las condiciones establecidas en el contrato. En cuanto a las empresas, es un mecanismo que permite mantener disciplina y orden, aunque bajo parámetros legales.

Esta disposición busca equilibrar derechos y deberes en la relación laboral. Aunque la multa puede parecer un castigo, la destinación obligatoria del dinero a un fondo para los empleados le da un carácter distinto: más que un ingreso para la empresa, se convierte en un recurso que regresa a la misma fuerza laboral en forma de estímulos.